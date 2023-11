Johan Derksen: 'Zijn truttige, burgerlijke management wil niet dat hij hier zit'

Gerard Joling is een van de favoriete gasten van Johan Derksen in Vandaag Inside. De zanger werd besproken, omdat hij een filmpje van zichzelf deelde dat hij heel blij was met de verkiezingsuitslag. Özcan Akyol had Joling wel een jaartje Nederland uit willen zien gaan, maar van de rest van de tafel kreeg hij wel steun.

“Gerard is een van mijn favoriete gasten”, zei Derksen in een gesprek over Joling, die had aangegeven naar het buitenland te verkassen als Frans Timmersmans met GroenLinks-PvdA de grootste partij van Nederland was geworden. Met de PVV toonde de zanger zich wel blij in een filmpje dat hij deelde. “Als hij hier is, heb je altijd een hartstikke leuke sfeer. Alleen dat truttige, burgerlijke management wil niet dat hij hier zit.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens presentator Wilfred Genee weerhoudt dat Joling er niet van om snel weer eens langs te komen. “Hij heeft net weer een nieuwe plaat uitgebracht. Dus hij komt binnenkort gewoon weer langs”, glimlachte Genee. Zingen doet Joling altijd met de autocue, verraadt Derksen. “Hij heeft de meest eenvoudige teksten van Nederland. Maar hij leest altijd voor van de autocue.”

Uiteindelijk lijkt PVV liefst 37 zetels te behalen in de Tweede Kamer na de verkiezingen, terwijl GroenLinks-PvdA op 25 zetels blijft steken.