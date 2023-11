John van 't Schip komt met uitleg voor vroege wissel van Kenneth Taylor bij Ajax

Ondanks de nederlaag tegen Brighton & Hove Albion heeft Ajax volgens trainer John van ’t Schip opnieuw laten zien ‘groeiende’ te zijn. In de ogen van Van ’t Schip had Ajax minstens een doelpunt verdiend tegen de Premier League-club, die met 0-2 won.

“Je weet dat je tegen een hele goede ploeg speelt die het geweldig doet in de Engelse competitie”, vertelt de interim-trainer aan Veronica. Hij leed zijn eerste nederlaag na twee competitiezeges. “Als wij dan op deze wijze tegen ze hebben gespeeld en het ze heel moeilijk hebben gemaakt, dan denk ik dat het proces niet stopt. Vandaag hebben we ook weer laten zien dat we groeiende zijn. En we moeten dat nu doorzetten in de competitie.”

Van ’t Schip licht bij ESPN ook zijn keuze toe om Kenneth Taylor in de pauze te vervangen door Chuba Akpom. “Kristian (Hlynsson, red.) kon een linie zakken en Akpom zou meer naast Brian (Brobbey) komen, waardoor Silvano (Vos) samen met Rensch de druk erop kon houden; Rensch kwam dan op de nummer 6-positie. We wilden met Akpom een extra aanvallende speler en brachten later ook Mikautadze in de ploeg”, aldus Van ’t Schip.

Door de extra aanvallers kwam Ajax minder aan verdedigen toe. “Dan is het belangrijk om goed te blijven staan, maar de discipline wordt toch wat minder. Daar kon Brighton gebruik van maken door goed balbezit te houden. Ze werden nog een aantal keer gevaarlijk. Onze jongens zijn tot het einde blijven knokken en hadden een goaltje verdiend, vind ik.”