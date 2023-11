John van 't Schip krijgt blessuregevallen terug en houdt bij Ajax vast aan zelfde elf

Ajax-trainer John van 't Schip begint met dezelfde elf spelers die woensdag wonnen van FC Volendam aan het duel tegen SC Heerenveen. Er werd een keeperswissel verwacht bij de Amsterdammers, maar doelman Jay Gorter zit nog niet bij de wedstrijdselectie. Diant Ramaj staat in de Johan Cruijff ArenA gewoon onder de lat.

Van 't Schip leidde Ajax afgelopen donderdag bij zijn debuut op de bank naar de eerste zege in elf (!) wedstrijden. FC Volendam werd in de Johan Cruijff ArenA met 2-0 verslagen door treffers van Steven Bergwijn en Chuba Akpom. Met de zege op de provinciegenoot verlieten de Amsterdammers bovendien de historische laatste plaats in de Eredivisie, die de club bekleedde na het 5-2 verlies bij PSV van afgelopen weekend. Tegen sc Heerenveen hoopt Van 't Schip de club verder omhoog te gaan loodsen. Mochten de Amsterdammers opnieuw weten te winnen, dan nemen de Amsterdammers verder afstand van de onderste regionen en klopt de club weer op de deur van het linkerrijtje.

Artikel gaat verder onder video

Over de keeperspositie werd de afgelopen dagen veel gesproken, omdat Jay Gorter mogelijk zou terugkeren in de wedstrijdselectie. Dat is niet het geval, want de doelman is er nog niet bij. Dat betekent ook dat Ramaj, die tegen FC Volendam een goede indruk maakte, onder de lat blijft staan. Verder voert Van 't Schip ook geen wijzigingen door ten opzichte van het duel met Volendam, waardoor Anton Gaaei, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Ar'jany Martha opnieuw de defensie vormen. Voor hen mogen Branco van den Boomen, Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson de strijd op het middenveld aangaan en vormen Steven Berghuis, Brian Brobbey en Steven Bergwijn het aanvallende trio. Van 't Schip heeft wel weer een aantal spelers die geblesseerd waren terug bij de selectie. Zo zijn Borna Sosa en Benjamin Tahirovic weer inzetbaar.

Wat is de opstelling van Ajax?

Opstelling Ajax: Ramaj; Gaaei, Sutalo, Hato, Martha; Van den Boomen, Taylor, Hlynsson; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.