Jordy Clasie verklapt wat de scheidsrechter tegen hem zei na onterecht gegeven hoekschop

baalt als een stekker van de nederlaag van AZ op bezoek bij Aston Villa (2-1). De Alkmaarders kwamen donderdagavond in Birmingham een stuk beter voor de dag dan twee weken geleden op eigen veld en namen in de tweede helft zelfs de leiding, maar slaagden er niet in om de voorsprong vast te houden. Aston Villa maakte al snel gelijk uit een onterecht gegeven hoekschop. Clasie vertelde na afloop wat de scheidsrechter daarover tegen hem zei.

AZ dacht in de eerste helft al de score te openen. Vangelis Pavlidis vormde het eindstation van een prachtige aanval en bracht het vak met meegereisde supporters uit Nederland in extase, maar helaas voor iedereen die AZ een warm hart toedraagt, zette de arbitrage een streep door dat feestje. In de tweede helft was het wél raak voor de bezoekers en nu mocht Pavlidis écht juichen. De voorsprong voor AZ was niet eens onverdiend te noemen, want de ploeg van trainer Pascal Jansen had de zaken een stuk beter voor elkaar dan in de thuiswedstrijd van twee weken geleden.

Artikel gaat verder onder video

Helaas voor AZ kon het niet heel lang genieten van de voorsprong. Aston Villa maakte gelijk uit een hoekschop die nooit gegeven had mogen worden. “Ik dacht al dat je er gelijk over zou beginnen. Ja, dat was een zuur moment natuurlijk, voor ons met name”, vertelt Clasie na afloop van het treffen met Aston Villa voor de camera van Veronica. “Het was geen corner, dat wist ik honderd procent zeker. Dat zei ik meteen ook al, maar je kan er niet te veel mee bezig zijn want zij nemen natuurlijk die corner. Je zit een beetje in een moment dat je twijfelt om toch meer tegen de scheids te gaan praten. Helaas dat de hoekschop er dan ook nog invliegt, dat maakt het natuurlijk nog extra zuur.”

Clasie stak zijn frustraties om de beslissing van de scheidsrechter niet onder stoelen of banken en ‘ontplofte’ al op het veld. Dat mocht echter niet baten, want de leidsman bleef bij zijn besluit om Aston Villa een hoekschop te geven. “Het is emotie in het veld. Je doet er alles aan als team zijnde om hier een resultaat te halen. Je komt goed op een 0-1 voorsprong. Ik denk dat ik het nog wel had willen zien als zij niet de 1-1 hadden gemaakt uit die corner. Wat de scheidsrechter tegen mij zei? Dat hij niet alles kan zien. Hij heeft zijn fout niet specifiek toegegeven.”

De aanvoerder van de Alkmaarders had graag gezien dat de scheidsrechter dat wel deed, maar moet ook eerlijk toegeven dat zijn ploeggenoten en hij de hoekschop beter hadden moeten verdedigen. “Wij mogen die corner ook niet zó makkelijk binnen laten koppen. Dat is natuurlijk ook een punt.” Al met al een vervelende avond voor AZ, dat door de nederlaag in Engeland een mirakel nodig heeft om zich te plaatsen voor de volgende ronde van de UEFA Conference League. Clasie denkt dat er donderdag meer in had gezeten voor zijn ploeg. “Ik denk dat er heel veel mogelijkheden lagen. Als je de ruimte achter hun verdediging hebt gezien… Als we daarvan meer hadden kunnen profiteren, hadden we meer kansen kunnen creëren dan we hebben gedaan.”