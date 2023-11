KNVB maakt scheidsrechter voor kraker tussen Feyenoord en PSV bekend

Feyenoord en PSV zullen eerst dolgraag hun wedstrijden in de Champions League willen winnen, maar in Nederland zijn de ogen toch vooral al gericht op de onderlinge kraker in De Kuip van komende zondag. De KNVB heeft de scheidsrechter voor de strijd der titelkandidaten al bekendgemaakt. Volgens het Algemeen Dagblad is de keuze gevallen op Danny Makkelie.

Het belooft een mooie voetbalweek te worden. Feyenoord speelt dinsdagavond in eigen huis de kraker tegen Atlético Madrid. De Rotterdammers hebben een goed resultaat nodig om kans uitzicht te blijven houden op overwintering in de Champions League. Een dag later is het de beurt aan PSV. De ploeg van trainer Peter Bosz deed een aantal weken geleden met een 1-0 overwinning op RC Lens uitstekende zaken en kan woensdagavond in en tegen Sevilla een grote stap zetten richting een langer verblijf in het miljardenbal.

Een paar dagen later ontmoeten Feyenoord en PSV elkaar in De Kuip. Het verschil tussen beide ploegen is momenteel zeven punten in het voordeel van de Eindhovenaren, die bij een overwinning in Rotterdam-Zuid dus hele goede zaken doen. Feyenoord heeft niet alleen een achterstand goed te maken, maar zal zich ook willen revancheren voor de 0-1 nederlaag in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Het belooft dus een heet potje te worden in De Kuip. “De beste twee ploegen in de Eredivisie krijgen zondag tijdens de onderlinge confrontatie de beste scheidsrechter van Nederland als leidsman”, schrijft het AD dan ook.

Voor Makkelie begint deze voetbalweek dinsdagavond in Zwitserland. De Nederlander heeft de leiding over de ontmoeting tussen Young Boys en Rode Ster Belgrado in de Champions League. Een mooie opwarmer voor de topwedstrijd in De Kuip van komende zondag.