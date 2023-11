Koeman tast na bericht FC Barcelona in het duister over Frenkie de Jong

Het is nog altijd de vraag of Ronald Koeman later deze maand in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Ierland en Gibraltar een beroep kan doen op . De middenvelder staat inmiddels al ruim een maand aan de kant met een enkelblessure. Ook de ontmoeting tussen Real Sociedad en FC Barcelona, die voor zaterdagavond op het programma staat, moet hij aan zich voorbij laten gaan.

Dat schrijft Sport althans. Volgens de Spaanse krant is het uitgesloten dat De Jong tot de selectie voor het treffen met de huidige nummer vijf in LaLiga behoort. Dat is toch een tegenvaller voor FC Barcelona en De Jong. Vorige week had het er nog alle schijn van dat hij op tijd hersteld zou zijn voor de Clásico tegen Real Madrid, maar die kwam uiteindelijk toch nog te vroeg. Ook het duel met Real Sociedad gaat dus aan zijn neus voorbij. De Jong trainde vrijdag niet mee met de rest van de groep. Hij is nog niet volledig hersteld van zijn enkelblessure, die hij op 24 september opliep in de thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo.

Artikel gaat verder onder video

Daardoor ontbrak De Jong al in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk (1-2 nederlaag) en Griekenland (0-1 winst) vorige maand. Koeman nam de middenvelder vorige week al niet op in zijn voorlopige selectie voor de komende ontmoetingen met Ierland en Gibraltar. De bondscoach heeft in zijn voorselectie alleen plaats voor spelers die fit zijn, maar hij sluit niet uit dat er nog veranderingen plaatsvinden. Koeman kan sowieso geen beroep doen op Matthijs de Ligt. De verdediger viel woensdag uit bij Bayern München en staat voorlopig aan de kant. Of De Jong eind deze maand wél kan aansluiten bij Oranje, zal tegen die tijd moeten blijken. FC Barcelona wil geen onnodige risico’s met hem nemen.

FC Barcelona-trainer Xavi Hernández geeft vrijdagmiddag nog een persconferentie. Dan zal duidelijk worden of De Jong inderdaad niet fit genoeg is om mee te doen tegen Real Sociedad. Pedri, wiens laatste minuten van nóg langer geleden dateren, keert zeer waarschijnlijk terug in de wedstrijdselectie.

Update 13.00 uur: De Jong ontbreekt definitief tegen Real Sociedad

De Jong moet het bezoek aan Real Sociedad inderdaad aan zich voorbij laten gaan. De Nederlander behoort niet tot de selectie van FC Barcelona voor de ontmoeting met de huidige nummer vijf van Spanje. Pedri is daarentegen wél van de partij.