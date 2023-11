Koeman stomverbaasd door 'uniek' gesprek met De Ligt in de auto

Ronald Koeman werkt bij het Nederlands elftal samen met spelers die nog niet waren geboren toen hij zijn hoogtijdagen beleefde als voetballer. Toch vindt Koeman het niet nodig om zijn spelers te wijzen op zijn eigen verleden in de top, zo vertelt de bondscoach desgevraagd bij Rondo.

Presentator Wytse van der Goot wil van Koeman weten of hij weleens de noodzaak voelt om de spelers beelden te laten zien van zijn eigen carrière. Koeman beleefde met name bij Barcelona grote successen en besliste de Champions League-finale van 1992. Als verdediger maakte hij in zijn carrière liefst 252 doelpunten.

Van Koeman hoeven de spelers dat niet per se te weten. “Dat interesseert me niet zo. Ik ben niet iemand die dat soort jongens gaat vertellen over wat ik ooit wel of niet gepresteerd heb. Ik had wel een keer een leuk gesprek met Matthijs de Ligt”, vertelt de bondscoach evenwel.

“We zaten samen achterin in de auto, omdat we samen zouden verschijnen bij de persconferentie en dus eerder bij het stadion moesten zijn”, blikt Koeman terug. “Matthijs was gewoon op de hoogte van alles. Hij kende Romário, hij wist van Stoichkov, alles van onze periode bij Barcelona. Dat is volgens mij best wel uniek voor zijn generatie.”