Kraay verwacht chagrijnige vedette: 'Kan me voorstellen dat hij daar flink de klere over in heeft'

Hans Kraay junior kan zich voorstellen dat er 'flink de klere in heeft' als hij zaterdag terug naar de PSV-bank wordt verwezen in het uitduel bij FC Twente. De Mexicaan was bij afwezigheid van de geblesseerde een prima vervanger, maar nu die weer hersteld is denkt Kraay dat Lozano het kind van de rekening zal worden.

"Als Peter Bosz zegt: Hij is honderd procent fit, dan kan hij ook starten", en Kraay verwacht dat Lang dat in Enschede dan ook zal gaan doen, zegt hij bij Voetbal op Vrijdag van ESPN. "Ik zou gewoon de allerfitste kiezen", vervolgt de oud-voetballer, "Lozano heeft het goed gedaan, maar als hij zoveel in het vliegtuig heeft gezeten...", doelt hij op de interlandbreak, waarin Lozano met de nationale ploeg van Mexico een trip naar Honduras maakte.

Bovendien maakte Lang dit seizoen de meeste indruk op Kraay: "Hij heeft wel laten zien dat hij de beste 'vrije' linksbuiten is." De luxe-beslissing om Lozano, Lang óf Johan Bakayoko op de bank te moeten houden, zal daarom volgens Kraay nadelig uitpakken voor eerstgenoemde. "Ik kan me voorstellen dat Lozano daar flink de klere over in heeft", zegt Kraay over de vermoedelijke wisselbeurt van Chucky. Toch denkt hij niet dat dat trainer Peter Bosz ervan zal weerhouden om de aanvaller aan de kant te houden: "Eén ding kun je bij Bosz van op aan: die wordt er niet nerveus van om beslissingen te nemen. Ook niet om te zeggen: Chagrijnig? Maakt mij niet uit, ik kies gewoon voor Lang vandaag."

Lang kwam afgelopen zomer over van Club Brugge en was tot nu toe in dertien wedstrijden vijf keer trefzeker voor PSV. Een hamstringblessure hield hem sinds begin oktober echter aan de kant. In die periode greep Lozano zijn kans, de Mexicaan die afgelopen zomer werd teruggehaald van Italiaans kampioen Napoli scoorde onder meer drie keer in de wedstrijd tegen Ajax (5-2).