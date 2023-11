Kraay verwacht winters vertrek bij Ajax: 'Die gaat weg, toch?'

Hans Kraay junior verwacht dat Ajax in de winterstop afscheid gaat nemen van doelman . De Argentijn kwam een jaar geleden over van Villarreal, veroverde in eerste instantie een basisplaats, maar moet nu hij terug is van een blessure de Duitser voor zich dulden.

Rulli begon als eerste keeper aan het seizoen in Amsterdam, maar raakte in de eerste competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo (4-1 winst) geblesseerd en werd vanaf dat moment vervangen door Jay Gorter. Toen ook hij geblesseerd afhaakte kwam Ramaj, afgelopen zomer door de inmiddels vertrokken Sven Mislintat naar Amsterdam gehaald, in het elftal. Hoewel Rulli zaterdag tegen Vitesse (5-0) zijn rentree in de wedstrijdselectie maakte, hield trainer John van 't Schip vast aan Ramaj als zijn eerste keuze.

Vrijdag had Van 't Schip op de personferentie voorafgaand aan de confrontatie met de Arnhemmers zijn licht al laten schijnen over de positie onder de lat. "Ik heb nooit gezegd dat hij (Rulli, red.) eerste keeper is, volgens mij", sprak de oefenmeester op een vraag van ESPN-verslaggever Cristian Willaert. "Op dit moment is Ramaj de keeper die het goed heeft gedaan, de afgelopen wedstrijd heeft gespeeld, dus op dit moment is dat de pikorde", verschafte Van 't Schip duidelijkheid over de hiërarchie.

Kraay denkt dat Rulli eieren voor zijn geld zal kiezen als hij genoegen moet blijven nemen met een reserverol achter Ramaj. "We kunnen wel concluderen dat Rullie vertrekt in de winterstop. Die gaat weg, toch?", zegt hij zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie. Tafelgast Sjoerd Mossou zegt daar wel begrip voor te kunnen opbrengen, mede doordat Ramaj zich vooralsnog goed staande weet te houden: "Waarom zou je nu een keeperswissel doen, als daar geen enkele reden voor is?", vraagt de AD-journalist zich af.