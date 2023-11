Lichtpuntjes genoemd bij Ajax: ‘Hij zal eens een sensatie zijn’ en ‘hoopgevende’ invalbeurt

Ajax leed donderdagavond in de vierde speelronde van de Europa League weliswaar een kansloze nederlaag in de thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion, maar Willem Vissers ziet desondanks een aantal lichtpuntjes aan Amsterdamse zijde. De journalist van de Volkskrant richt zich vooral op de defensieve aankopen van Sven Mislintat. Van heeft Vissers hoge verwachtingen.

De defensie van Ajax was vorig seizoen regelmatig al zo lek als een mandje en ook in de eerste maanden van de nieuwe jaargang konden tegenstanders af en toe kinderlijk eenvoudig richting het Amsterdamse doel lopen. De kritiek richtte zich vooral op de zomeraankopen. Ajax telde meer dan twintig miljoen euro neer voor de komst van Josip Sutalo. De Kroaat moet Jurriën Timber doen vergeten, maar kende een valse start in Amsterdam. Dat geldt ook voor Anton Gaaei. Zijn vreselijke Klassieker tegen Feyenoord op 24 september zullen veel mensen nog niet zijn vergeten.

De slechte start lijkt zowel Sutalo als Gaaei echter achter zich te hebben gelaten. Vissers zag Ajax donderdagavond weliswaar kansloos verliezen van Brighton, maar ziet de ploeg van interim-trainer John van ’t Schip desondanks groeien. “Ja, zeker in defensief opzicht. De drie aankopen uit de stal van de ontslagen directeur voetbalzaken Mislintat die in de basisploeg verschenen, doen het met de week beter: Diant Ramaj als stijlvolle doelen met een prachtige traptechniek. Sutalo als leider van de defensie en Gaaei, die eens een sensatie zal zijn als rechtsachter”, schrijft Vissers in zijn wedstrijdverslag.

Niet alleen de hierboven genoemde namen, maar ook een invaller maakte indruk op Vissers. Georges Mikautadze mocht donderdagavond eindelijk weer een keer opdraven bij Ajax. De aanvaller maakte afgelopen zomer voor zestien miljoen euro de overstap van FC Metz naar Amsterdam, had een paar dagen na zijn komst meteen een basisplaats tegen Fortuna Sittard, maar komt er sindsdien niet aan te pas. Van ’t Schip was vorige week na het thuisduel met FC Volendam al lovend over Mikautadze en gunde hem tegen Brighton eindelijk wat speeltijd. “Hoopgevend was de korte invalbeurt van de snelle Mikautadze, die bij zijn eerste balcontact een dieptepass gaf die donderdag zelden te zien was”, stelt Vissers.

Sterkhouders geven niet thuis bij Ajax

Die dieptepass had eigenlijk van de voet van Steven Berghuis moeten komen. Of Steven Bergwijn misschien wel, maar beide Oranje-internationals waren nergens te bekennen. “De anderen, degenen die dus allang bij Ajax voetballen, vielen bepaald niet mee”, schrijft Vissers dan ook. “Kenneth Taylor is een schim van het talent dat hij eens was. Het volk floot dankbaar na zijn wissel. Dan de BBB-voorhoede, met de geïrriteerde, met rode kaarten flirtende Berghuis, de onzichtbare Bergwijn en Brian Brobbey. Wat zal die laatste zich soms verlaten voelen door de arbitrage? Hij krijgt vrijwel nooit een vrije trap mee, behalve als ze hem helemaal slopen. En toen hij eindelijk los was, belandde zijn inzet op de ene paal, rolde de bal over de doellijn naar de andere paal, om uit het doel te blijven.”