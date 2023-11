Maaskant noemt twee spelers die hij sowieso zou meenemen naar het EK: 'Die kan heel belangrijk zijn'

Het Nederlands elftal verzekerde zich afgelopen zaterdag van deelname aan het EK in Duitsland en dat betekent dat de discussie over de spelers die bondscoach Ronald Koeman moet gaan meenemen kan losbarsten. Als het aan Robert Maaskant ligt, dan krijgen en sowieso een plekje in de EK-selectie. Volgens Maaskant hebben beide middenvelders specifieke kwaliteiten die Oranje mogelijk goed kan gebruiken.

Het Nederlands elftal haalde weliswaar achttien punten uit acht wedstrijden, maar om nou te zeggen dat het een indrukwekkende kwalificatiereeks achter de rug heeft… Ook in de laatste twee duels met Ierland en Gibraltar kwam de formatie van Koeman allesbehalve overtuigend voor de dag. De spelers wilden er na afloop van het thuisduel met Ierland niks van weten en waren blij dat deelname definitief was, maar in de media is de kritiek niet gering. Maaskant staat er daarentegen wat positiever in. “Ik vind het Nederlands elftal enorm veel potentie hebben”, vertelt de oud-trainer van onder meer Willem II, NAC Breda en Go Ahead Eagles in gesprek met FCUpdate-journalist Mounir Boualin.

Maaskant noemt vervolgens een aantal spelers waarvan hij onder de indruk is. Zo vallen de namen van onder anderen Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders en Xavi Simons. Laatstgenoemde slaagt er nog niet in het Nederlands elftal bij de hand te nemen, maar Maaskant heeft er alle vertrouwen in dat Simons ‘gaat functioneren’. Maaskant hoopt tevens op de rentree van Memphis Depay. Maar twee spelers die hij zeker hoopt terug te zien in Duitsland zijn Koopmeiners en Veerman. “Koopmeiners kan een hele belangrijke speler zijn. Die moet wel mee ja. Toernooien worden vaak beslist op dode momenten. Vrije trappen, corners… Dat heeft hij als geen ander.”

Ook Veerman krijgt complimenten. “Simpelweg om het feit dat je tegen tegenstanders komt te spelen waarvan je nu al weet dat je iets moet gaan forceren. Je weet dat je daar een goal nodig hebt en dan moet je spelers in je elftal hebben die de creativiteit hebben in de kleine ruimte én vooruit kunnen spelen. Ik vind dat Veerman dat absoluut kan”, aldus Maaskant. Zowel Koopmeiners als Veerman liet zich dinsdagavond in de uitwedstrijd tegen Gibraltar nog gelden. Veerman verzorgde de assist voor de openingstreffer van Calvin Stengs, Koopmeiners maakte er in de slotfase van de eerste helft 0-3 van.