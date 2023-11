Marco Timmer komt vijf dagen voor FC Twente - PSV met uitstekend nieuws over Noa Lang

maakte afgelopen zomer de overstap van Club Brugge naar PSV en had weinig tijd nodig om de harten van het Eindhovense publiek te veroveren. De aanvaller maakte veel indruk in de eerste maanden na zijn terugkeer in Nederland, maar staat inmiddels al anderhalve maand aan de kant met een blessure. Er is echter goed nieuws voor PSV en z’n achterban, want Lang heeft zich maandagmorgen gemeld op de groepstraining.

Terwijl het Nederlands elftal zich voorbereidt op de laatste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar, ligt bij PSV de focus op de hervatting van de Eredivisie én Champions League. De Eindhovenaren wonnen de eerste twaalf competitiewedstrijden, hebben al zeven punten meer dan eerste achtervolger Feyenoord en staan er inmiddels ook in de Champions League goed voor, maar staan nu voor een aantal weken van de waarheid. PSV hervat de competitie zaterdag met een bezoek aan FC Twente, reist een paar dagen later af naar Sevilla en speelt weer een paar dagen later de kraker tegen Feyenoord in De Kuip.

De grote vraag is of PSV-trainer Peter Bosz in die loodzware week weer een beroep kan doen op Lang. De aanvaller keerde afgelopen zomer bij PSV terug op de Nederlandse velden en was in zijn eerste dertien wedstrijden voor zijn nieuwe werkgever vijf keer trefzeker, waaronder in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord (0-1 winst). Lang viel in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam op 8 oktober echter al na 35 minuten uit en staat sindsdien aan de kant. Hij moest de Eredivisie-duels met Fortuna Sittard, Ajax, Heracles Almelo en PEC Zwolle allemaal aan zich voorbij laten gaan. Ook in het tweeluik met RC Lens in de Champions League kon Bosz geen beroep doen op de aanvaller.

Maar Lang is inmiddels op de weg terug. PSV opende maandagochtend de deuren voor de supporters en degenen die op de training zijn afgekomen, zullen er geen spijt van hebben gehad. Volgens PSV-watcher Marco Timmer van Voetbal International trainde Lang met de groep mee. Dat is vijf dagen voor de topper tegen FC Twente uiteraard heel goed nieuws voor PSV. De komende dagen zal moeten blijken of Lang in Enschede al zijn rentree kan maken en dus ook op tijd hersteld zal zijn voor de andere krakers tegen Sevilla en Feyenoord.