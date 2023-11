Mario Been niet blij met tafelgast: 'Ik stond in de lift...'

Mario Been was dinsdagavond niet blij met zijn collega Teun de Boer. De analist bij ESPN was in de slotfase van de Champions League-wedstrijd tussen Feyenoord en Lazio dinsdagavond al op weg naar de uitgang van waar hij het duel had zitten kijken. “Ik stond al in de lift, maar toen kregen we opeens een strafschop”, glimlachte Been aan tafel met De Boer, die als commentator de fout in ging.

Nadat Feyenoord de allerlaatste kans van de wedstrijd niet tot een doelpunt had weten te promoveren riep De Boer bij RTL ten onrechte dat scheidsrechter Szymon Marciniak de Rotterdammers een strafschop had gegeven. En daar werd hij woensdagavond door Been op aangesproken, want in praktijk werd er door de Poolse arbiter gewoon afgefloten.

Artikel gaat verder onder video

“Ik dacht dat Feyenoord een penalty kreeg”, begon De Boer zijn referaat bij Voetbalpraat, waarin hij door het stof ging. “Misschien was het frustratie, wilde ik het te graag. Maar ik maakte een fout. Ik zag op dat moment de scheidsrechter één keer floot en naar de doelmond wees. Dat doet hij bij een doeltrap over het algemeen niet.”

“Misschien wilde hij een statement maken”, vervolgde De Boer. “Maar ik zag ook twee spelers van Lazio boos op de scheidsrechter aflopen. Aan de zijkant vierden ze al feest, maar het duel was nog niet afgelopen. Direct daarna floot hij alsnog af, maar toen was het kwaad al geschied”, wist de commentator, die de hand in eigen boezem stak.

Op social media vroegen veel Feyenoord-fans massaal om het ontslag van De Boer. “Ik snap wel dat ze zoiets hebben van: ‘wat maakt die commentator ons nou?’. Of ik een paar keer in eenzame dood ben gestorven na het duel? Ja. Dan moet je zitten en geschoren worden.” Vanuit collega Kees Kwakman kwam er nog wel een steunbetuiging aan tafel. “Je mag tegenwoordig ook geen foutje meer maken.”