Michiel Kramer maakt direct zijn mening duidelijk over gemiste panenka-strafschop Giménez

miste zaterdag een strafschop in de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Feyenoord, maar van blijdschap was op dat moment geen sprake bij RKC-spits . Hij ging direct verhaal halen bij Giménez, die met een panenka-variant probeerde te scoren.

Mogelijk vond Kramer de actie onnodig vernederend. Hij liep in ieder geval direct boos richting Giménez en sprak hem kort toe. De spits van Feyenoord liet het gebeuren en baalde nog zichtbaar van zijn misser. Hij schoot zijn strafschop over, maar Feyenoord won uiteindelijk wel met 1-2.

Arne Slot, de trainer van Feyenoord, was na afloop ook kritisch op Giménez. "Een gemiste penalty is nooit prettig, maar als je stiftend mist is het gewoon waardeloos. Ik vind het mooi als mensen zelfvertrouwen hebben, maar je moet ook niet overdrijven qua zelfvertrouwen. Het zelfvertrouwen moet niet overgaan in arrogantie", zei de trainer tegen ESPN.

Slot gaat 'nadenken' over de vraag of Giménez de volgende penalty weer mag nemen, maar verwacht in principe van wel. "Santiago heeft ons al zo vaak gered. Dat merkte je in de rust ook bij de spelersgroep. Het had heel goed gekund dat het team in opstand was gekomen en heel kwaad op hem was geweest, maar dat veel reuze mee. Dat komt ook omdat hij ons al zo vaak heeft gered."