Mike Verweij is geschokt: 'Hoe met die jongen wordt omgesprongen, vind ik echt schandalig'

Valentijn Driessen en Mike Verweij hebben grote moeite met het ontslag van bij FSV Mainz 05. Vorige week werd het contract van de aanvaller verscheurd als gevolg van zijn uitlatingen over de Palestijnse zaak.

Driessen vindt het ‘belachelijk dat je geen eigen mening meer mag hebben’. In zijn ogen wordt El Ghazi monddood gemaakt. “En als je niet luistert, word je ontslagen. In feite is dat wel een precedent en ik moet eerlijk zeggen: Mazraoui en Bayern München hebben dat op een andere manier opgelost”, zegt Driessen in de podcast Kick-Off van De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

De kwestie ligt gevoelig in Duitsland vanwege het oorlogsverleden, maar in het bijzonder bij Mainz, daar medeoprichter Eugen Salomon van Joodse komaf was. “Iedereen kan wel zeggen: 'Duitsland, met alles wat er is gebeurd in 40-45, dat ze zich verantwoordelijk voelen… En als het maar een beetje riekt tegen Israël en dergelijke…'. Maar dan denk ik: je moet wel iedereen zijn eigen mening gunnen”, stelt Driessen.

Verweij trekt ook de vergelijking met Mazraoui, tegen wie een aangifte ligt van de Duitse politicus Volker Beck. “En dat hangt volgens mij ook El Ghazi boven het hoofd. Dat zou wel heel erg triest zijn. Kijk, hoe oneens je het er misschien ook mee bent, de vrijheid van meningsuiting is een gigantisch groot goed. Hoe met die jongen wordt omgesprongen, vind ik echt schandalig”, stelt de clubwatcher van Ajax.