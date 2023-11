FSV Mainz 05 zet Anwar El Ghazi per direct op straat

FSV Mainz 05 heeft het contract van verscheurd. De aanvaller heeft met zijn publicaties op sociale media kwaad bloed gezet bij de club, die de breuk in een officieel statement bekendmaakt.

El Ghazi nam woensdag afstand van een verklaring die Mainz deed, met betrekking tot uitspraken die El Ghazi had gedaan over de Palestijnse zaak. Daarna was de breuk niet meer te lijmen. El Ghazi had een contract tot medio 2025, maar is nu dus op staande voet ontslagen.

Wat heeft El Ghazi gezegd?

El Ghazi was geschorst omdat hij op sociale media de zin ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ had geschreven. Die omstreden leus werd door Mainz 'onacceptabel' genoemd. Maandag meldde Mainz dat El Ghazi berouw had getoond en zich gedistantieerd had van terrorisme, waardoor een terugkeer in de selectie aanstaande leek.

Woensdag nam El Ghazi echter afstand van die verklaring. "Mijn statement van maandag was mijn enige en definitieve verklaring tegenover zowel Mainz als het publiek over de social media-posts die ik de afgelopen weken heb gemaakt", schreef hij. "Alle andere verklaringen, commentaren of excuses die aan mij worden toegeschreven zijn niet door mij gemaakt of geautoriseerd", nam hij afstand van de verklaring van zijn werkgever.

Daarna somde El Ghazi op dat hij tegen onder meer oorlog en geweld, het doden van onschuldige burgers, islamofobie én antisemitisme, apartheid en bezetting is. "Ik neem geen afstand van wat ik heb gezegd en ik zal tot mijn laatste ademtocht voor humaniteit en onderdrukten staan." El Ghazi riep op tot een einde aan de oorlog tussen Hamas en Israël.