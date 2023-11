Mislintat-maatregel blijkt Ajax-breed ingevoerd: 'Lopende contracten respecteren we'

Ajax heeft vanaf deze zomer besloten om de contracten van de spelers aan te passen. Nieuwe aanwinsten krijgen een Champions League-salaris aangeboden, maar zodra de club de miljoenen van het miljardenbal misloopt, kunnen ze ook weer teruggaan in loon. Dat is een bewuste keuze, legt financieel directeur Susan Lenderink uit.

“Het financiële verschil tussen het spelen van Champions League of Europa League, is ongeveer veertig miljoen euro aan inkomsten. De kunst is hoe je met je kosten kunt meebewegen, zodat het verlies zo klein mogelijk blijft”, legt Lenderink uit bij Ajax Life. “Je kunt het gat niet volledig compenseren met de huishouding zoals we die vandaag de dag hebben. Ajax is in financieel opzicht extreem afhankelijk van de sportieve resultaten.”

Artikel gaat verder onder video

En dus worden de salarissen van spelers van Ajax flexibeler. “Lopende contracten respecteren we en breken we niet open”, aldus Lenderink. "Maar voor nieuwe spelers is dat anders. “Zij krijgen minder salaris op het moment dat we geen Champions League spelen. Eigenlijk proberen we de gemiste inkomsten deels met deze kostenbesparing goed te maken”, aldus de eindverantwoordelijke op het gebied van de financiën.

De ambitie van Ajax is echter niet veranderen, benadrukt Lenderink. “We bieden spelers nog steeds een Champions League-salaris aan, maar zeggen er wel duidelijk bij dat ze naar een lager salaris gaan als we geen Champions League spelen. Een beetje in de trant van: winnen doe je samen en verliezen doe je ook samen.” Dat is een bewuste keuze van Ajax geweest en niet alleen bedacht door Sven Mislintat. Hoewel de inmiddels vertrokken directeur voetbalzaken dit idee wel naar buiten bracht in de zomer, blijkt het dus breder gedragen binnen Ajax.