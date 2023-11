Mossou concludeert: 'De Europa League is niet alleen voor dit Feyenoord een passend podium, ook voor hem'

Feyenoord had dinsdagavond in de thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid een goed resultaat nodig om op de laatste speeldag nog te strijden om overwintering in de Champions League, maar verloor met 1-3 en is daardoor veroordeeld tot de Europa League. De teleurstelling is weliswaar groot in Rotterdam-Zuid, maar Sjoerd Mossou is van mening dat de regerend kampioen in het tweede Europese toernooi beter tot z’n recht zal komen. En dat geldt volgens de journalist ook voor .

Wie de Mexicaan dit seizoen ziet voetballen, kan zich nog maar moeilijk bedenken dat hij in de eerste helft van de afgelopen jaargang vaker wel dan niet op de bank begon. Giménez was na de winterstop al niet meer uit het elftal van trainer Arne Slot weg te denken en doet er dit seizoen nog een schepje bovenop. De spits was in de Eredivisie al zestien trefzeker en deed ook in de Champions League het net trillen. Maar de laatste weken gaat het allemaal wat moeizamer bij Giménez. Dat zou je door zijn hattrick tegen Excelsior niet denken, maar zijn optreden tegen Atlético Madrid bewees dat er nog heel veel ruimte is voor verbetering.

Giménez kreeg vroeg in de tweede helft de uitgelezen mogelijkheid om zijn ploeg naast Atlético Madrid te schieten, maar liet een grote kans onbenut. “De populariteit van de Mexicaanse spits is onvoorwaardelijk in Rotterdam - en bovenal trachtte het publiek om de voetballer over zijn teleurstelling heen te helpen”, schrijft Mossou woensdag in zijn analyse in het Algemeen Dagblad. “Maar dat nam niet weg dat Gimenez’ misser dinsdagavond een bepalend moment was in meer dan één opzicht. Allereerst in de wedstrijd zelf uiteraard, want een paar minuten later maakte Mario Hermoso op schitterende wijze de 0-2 en was het duel prompt beslist. Maar ook in iets breder perspectief.”

Volgens Mossou toonde de gemiste kans van Giménez en de snelle 0-2 van Atlético Madrid nog maar eens aan hoezeer het in de Champions League aankomt op details. “Alleen door vrijwel feilloos te zijn heb je winstkansen tegen een topclub in de Champions League”, stelt de verslaggever. Feyenoord-trainer Slot zei na afloop van het treffen in De Kuip dat de Europa League ‘misschien wel past bij het niveau van dit team’. Mossou is van mening dat dat ook opgaat voor Giménez. “Onmiskenbaar een talentvolle 22-jarige spits met mogelijkheden, de laatste weken geregeld in verband gebracht met de absolute top van Spanje, maar óók een speler van wie nog onmogelijk valt te bepalen waar exact zijn plafond ligt.”

Giménez moest de eerste twee groepsduels wegens een schorsing nog aan zich voorbij laten gaan, maar beleefde met twee treffers in de thuiswedstrijd tegen Lazio een droomdebuut in het miljardenbal. Dat kreeg echter geen passend vervolg in de ‘return’ tegen de Italianen en dinsdag tegen Atlético. “Giménez heeft onmiskenbaar de potentie om uit te groeien tot één van de beste spitsen uit de moderne geschiedenis van Feyenoord”, schrijft Mossou. “Maar of de absolute top straks al een reële optie is voor de Mexicaan, zónder tussenstap, zomaar rechtstreeks vanuit de Eredivisie, valt nog maar te bezien. Wat dat betreft komt de Europa League als geroepen: het is niet alleen voor dit Feyenoord een passend podium, ook voor oogappel Giménez.”