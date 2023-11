Mundo Deportivo blundert met Feyenoord-opstelling: zeer verrassende basisspeler verwacht in De Kuip

De Spaanse sportkrant Mundo Deportivo heeft in een vooruitblik op de wedstrijd tussen Feyenoord en Atlético Madrid van dinsdagavond een klein foutje gemaakt. In hun vermoedelijke basisopstelling van trainer Arne Slot verwachten de Spanjaarden niemand minder dan AZ-speler Yukinara Sugawara op de rechtsbackpositie.

RTL-journalist Patrick Leemans deelt een screenshot van het bewuste artikel op X. "Wel even afwachten of de UEFA dit goedkeurt", schrijft hij er bij. De algehele verwachting is dat Lutsharel Geertruida dinsdagavond aan de rechterkant van de defensie zal starten, omdat Gernot Trauner naast David Hancko in het centrum zal worden geposteerd.

Wel even afwachten of de UEFA dit goedkeurt: AZ-speler Sugawara speelt volgens Spaanse krant vanavond met Feyenoord mee tegen Atlético. #feyatl #UCL pic.twitter.com/4DfZUVP41t — Patrick Leemans (@PatrickLeemans1) November 28, 2023

Uit het screenshot blijkt verder dat Atlético Madrid-trainer Diego Simeone zijn elftal op twee posities zal gaan wijzigen in De Kuip. Ten opzichte van het duel met RCD Mallorca in LaLiga van afgelopen zaterdag (1-0 winst) verdwijnen Cesar Azpilicueta en Marcos Llorente uit het basiselftal, als Mundo Deportivo het met hun verwachte opstelling van de Madrilenen wél bij het rechte eind heeft. In plaats daarvan zouden José Maria Giménez en Nahuel Molina een basisplaats krijgen.