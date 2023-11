Na PSV plant ook Feyenoord oefenduel in: Eredivisionist te gast in De Kuip

PSV is niet de enige Nederlandse topclub die tijdens de interlandperiode van de gelegenheid gebruikmaakt om een oefenwedstrijd te spelen. Waar de Eindhovenaren zich woensdag zullen meten met Schalke 04, neemt Feyenoord het op tegen Go Ahead Eagles. Het is nog niet bekend voor hoe laat de vriendschappelijke ontmoeting op het programma staat. Volgens 1908.nl wordt het duel in ieder geval achter gesloten deuren afgewerkt in De Kuip.

Verslaggever Corrado Francke van de NOS ter versterking van de lokale journalistiek schrijft op X dat Antef Tsoungui en Ilias Sebaoui, door Feyenoord dit seizoen verhuurd aan FC Dordrecht, woensdag aansluiten bij de Rotterdammers voor het oefenduel met Go Ahead Eagles. Tsoungui en Sebaoui behoren in ieder geval tot de wedstrijdselectie. Of de talenten ook daadwerkelijk minuten zullen gaan maken, zal moeten blijken.

Over het tijdstip is vooralsnog niks bekend. Feyenoord speelde zondagavond nog de topper tegen AZ. Hoewel de ploeg van trainer Arne Slot zeker niet z’n beste wedstrijd van het seizoen speelde, won het met 1-0 en blijft het zodoende in het spoor van PSV, dat wel al zeven punten meer heeft. Go Ahead Eagles boekte zaterdagavond een zwaarbevochten 0-1 overwinning op RKC Waalwijk. De Deventenaren zijn bezig aan een uitstekend seizoen en bezetten momenteel de vijfde plaats in de Eredivisie.

Feyenoord en Go Ahead Eagles stonden in september al tegenover elkaar in competitieverband. De formatie van coach René Hake kon in De Kuip niet echt een vuist maken en verloor met 3-1. Yankuba Minteh, Calvin Stengs en Santiago Giménez verzorgden de Rotterdamse productie. Sylla Sow maakte een paar minuten voor tijd de eretreffer.