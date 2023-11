NAC haalt uit in Maastricht en keert terug in linkerrijtje KKD

NAC Breda is naar de negende plaats in de Keuken Kampioen Divisie opgeklommen door een ruime overwinning op MVV. In Maastricht werd het 1-4, waardoor de ploeg van Jean-Paul van Gastel na een maand eindelijk weer eens een wedstrijd in winst heeft weten om te zetten.

Na de 3-1 thuiszege op Telstar van 20 oktober wist NAC niet te winnen van achtereenvolgens Helmond Sport (1-1), De Graafschap (1-0 verlies) en Jong Ajax (1-1). Bovendien blameerden de Brabanders zich tussendoor in het KNVB Bekertoernooi, waarin de amateurs van Quick Boys in de eerste ronde met 1-0 te sterk bleken.

Artikel gaat verder onder video

Zondag maakte het elftal van Van Gastel overtuigend een einde aan de matige reeks. Na elf minuten stond er al een 0-2 voorsprong op het scorebord van stadion De Geusselt, door treffers van Jan van den Bergh en Dominik Janosek. Via Leroy Labylle deed de thuisploeg na een halfuur spelen nog wel wat terug met een voorzet die er in één keer invloog, maar op slag van rust zorgde Aimé Omgba voor de 1-3, wat tevens de ruststand zou blijken. Kort na de hervatting passeerde Clint Leemans twee tegenstanders en zorgde hij daarna voor de 1-4 in Bredaas voordeel.

Dat MVV met elf man de eindstreep haalde mocht overigens een klein wonder heten. Aanvaller Koen Kostons deelde vlak voor de 1-3 van Omgba bij een hoekschop een klap uit aan een tegenstander, en mocht van geluk spreken dat scheidsrechter Stan Teuben hem daarvoor slechts met geel bestrafte.

Door de zege stijgt NAC naar de negende plaats op de ranglijst, waardoor de ploeg van Van Gastel weer terugkeert in het linkerrijtje. MVV hoeft daar voorlopig niet aan te denken: de Limburgers staan voorlopig vijftiende.