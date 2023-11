Kostons deelt rake klap uit, scheidsrechter zorgt voor onbegrip: 'Dit is een hoek, donkerrood!

MVV-aanvaller zorgde voor een opvallend moment tijdens het duel tussen MVV en NAC Breda. De Maastrichtenaren kregen een hoekschop mee, waarna Kostons in het strafschopgebied een klap uitdeelde aan een speler van de bezoekers. Scheidsrechter Stan Teuben gaf de aanvaller van de Sterrendragers slechts een gele kaart.

MVV zat op het moment van het incident niet lekker in de wedstrijd en stond in eigen huis met 1-2 achter tegen de ploeg uit Breda. De thuisploeg wilde een hoekschop gaan nemen en op dat moment was Kostons aan het duwen en trekken met zijn directe tegenstander. Vervolgens was de aanvalsleider van MVV het zat, draaide hij zich om en haalde hij duidelijk uit richting een speler van NAC. Daar stond nog een speler achter, waardoor er twee spelers van de bezoekende club met pijn in het gezicht op de grond lagen.

De arbitrage heeft het moment gezien, want scheidsrechter Teuben liep direct richting Kostons en toonde de spits een gele kaart. Daar komt de aanvaller echter erg goed mee weg, want op de beelden is te zien dat de spits slaat richting de NAC-verdediger. Het zorgt voor woede op sociale media.