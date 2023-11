MVV zorgt voor hilariteit op X met heerlijke parodie op Stones-shirt FC Barcelona

MVV zorgt voor hilariteit op X met een parodie op het shirt dat FC Barcelona afgelopen zaterdag droeg tijdens El Clásico tegen Real Madrid. In de met 1-2 verloren wedstrijd met de aartsrivaal was op het tricot van de Catalanen niet het logo van hoofdsponsor Spotify, maar dat van de Rolling Stones te zien.

In het Olympisch Stadion in Barcelona ging de regerend kampioen van Spanje afgelopen weekend ten onder tegen De Koninklijke, onder toeziend oog van Mick Jagger en Ronnie Wood, respectievelijk de zanger en de gitarist van de legendarische Britse band. De Stones brachten op 20 oktober jl. met Hackney Diamonds een nieuw, goed ontvangen studio-album uit. Om daarbij stil te staan besloot Spotify de plek op het shirt af te staan aan het iconische logo van de band, een eer die vorig seizoen in dezelfde wedstrijd te beurt viel aan rapper Drake.

De actie van Barcelona en Spotify heeft MVV geïnspireerd tot een hele eigen variant. Op X plaatste de Limburgse club maandag een foto van een shirt waarop de beeltenis van Maastrichtenaar André Rieu prijkt. "In navolging van het Rolling Stones-shirt van Barcelona afgelopen weekend hebben we met onze hoofdsponsor overlegd over een soortgelijk idee, maar we zijn nog niet helemaal zeker over de uitvoering", schrijft de club erbij.

De tweet slaat in ieder geval goed aan bij de volgers, die inhaken op de grap. "De wedstrijd zal dan ook gelijk gestaakt worden met al die strijkers op het veld", valt te lezen in de reacties. "Dan wals je over iedere tegenstander heen!", schrijft een andere twitteraar.