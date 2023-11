MVV-supporters misdragen zich ernstig in Kerkrade na verloren derby

Een aantal supporters van MVV Maastricht hebben zich zondag na afloop van de verloren derby tegen Roda JC ernstig misdragen. De Maastrichtenaren verloren in Kerkrade in de extra tijd van de wedstrijd, waarna er vanuit het uitvak stoeltjes op het veld werden gegooid, ondanks werd geprobeerd dergelijke acties door een net op te hangen voor het vak van bezoekers.

Er was van tevoren al de nodige politie aanwezig in Kerkrade voor de pikante derby tussen Roda JC en MVV Maastricht. Er mochten uitsupporters mee naar het Parkstad Limburg Stadion, maar Roda JC had zich door een groot net op te hangen voor het uitvak wel proberen voor te bereiden op eventuele incidenten. Dat net heeft niet goed geholpen, want de fans van de ploeg van Maurice Verberne gooiden na de treffer van Roda JC stoeltjes op het veld.

Artikel gaat verder onder video

Op beelden is te zien dat er ook nog bijna een ballenjongen van Roda JC wordt geraakt, die vermoedelijk probeerde een stoeltje van de grasmat te verwijderen. Ook is te zien dat het net nog maar aan één zijde van het uitvak is gespannen, waardoor supporters via de andere kant voorwerpen - in dit geval stoeltjes - op het veld konden gooien. Ook op andere plekken in het stadion ging het mis, want ook in de toiletten zijn door de supporters van MVV vernielingen aangebracht.

De derby tussen Roda JC, dat dit seizoen uitstekend presteert, en MVV eindigde uiteindelijk in een 1-0 overwinning voor de thuisploeg door een treffer van Lennerd Daneels in de 93e minuut van de wedstrijd. Het zijn drie belangrijke punten voor de ploeg van Bas Sibum, want de club uit Kerkrade blijft nu in het spoor van koploper Willem II, dat drie punten meer heeft.