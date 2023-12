Nederige Ziyech zoekt Ten Hag op voor prachtige ontmoeting op het veld

Mooie beelden uit Turkije, waar er een fraai weerzien was tussen Erik ten Hag en . Hoewel de oefenmeester enorm zal balen van de twee doelpunten die de oud-Ajacied op zijn naam schreef, was er na het duel tussen Galatasaray en Manchester United in de Champions League (3-3) wel een prachtige omhelzing tussen de twee op het veld.

Ziyech zocht na het laatste fluitsignaal duidelijk zijn oude trainer van bij Ajax op voor een knuffel en na een kort contact ging de middenvelder annex aanvaller opnieuw in de armen van Ten Hag. Naast zijn twee treffers kwam Ziyech met een assist ook nog bij het derde doelpunt op papier.

In Engeland was er ook veel kritiek op de actie van Ten Hag, dat gezien wordt als een vader-zoon moment, terwijl Ziyech er bijna hoogstpersoonlijk voor gezorgd heeft dat Manchester United mogelijk uitgeschakeld is in de Champions League en mogelijk zelfs helemaal in Europa. Toch is het ook begrijpelijk dat Ten Hag, die bij Ajax heel succesvol samenwerkte met Ziyech, op het veld tijd vrijmaakte voor zijn voormalig pupil.