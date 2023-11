Nijhuis pakte telefoon na harde kritiek: 'Dan krijg je alles weer over je heen'

Arbiter Bas Nijhuis heeft de telefoon gepakt na kritiek van Mike Verweij. De journalist van De Telegraaf haalde in een podcast uit naar de leidsman, die in zijn ogen een strafschop aan Ajax had moeten geven tegen Almere City FC. Verweij concludeerde vervolgens dat Nijhuis maar beter kan stoppen als scheidsrechter.

“Het kan niet zo zijn, dat jij in dienst van de KNVB andere regels mag hanteren dan andere scheidsrechters”, oordeelde Verweij hard over Nijhuis. Die kreeg de kritiek ook te horen en besloot daarop om de journalist op te bellen. “Ik heb erop gereageerd. Ik fluit al bijna niet, als ik dan ook nog moet stoppen met fluiten, is het wel heel raar”, reageerde Nijhuis bij Radio538 eerst nog met een knipoog.

“Het is niet leuk, maar in de podcast werd er ook op gereageerd dat ik altijd op dezelfde manier fluit. Op het middenveld en dus ook in de zestien. Maar volgens Mike had het een strafschop moeten zijn. Dat is zijn mening en als het over Ajax gaat, heeft hij dat al snel”, aldus Nijhuis, die de telefoon wel pakte om te bellen. “Ik bel dan ook. Want daardoor krijg je heel vele reacties, ook via Instagram. Dan krijg je alles weer over je heen.”

Oud-scheidsrechter Mario van der Ende was overigens ook van mening dat Ajax een strafschop is ontnomen tegen Almere City. Koopmeiners zelf reageerde op Instagram ook op het discutabele moment, en was heel stellig over het feit dat hij het geen penalty vond. Op het moment van de geclaimde strafschop, stond het 1-1. Vlak daarna werd het alsnog 1-2, maar dit was niet voldoende voor de winst. Thomas Robinet zette, uitgerekend vanaf de strafschopstip, in de slotminuut de 2-2 op het scorebord.