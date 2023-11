Noa Lang wees Feyenoord af: 'Iedereen weet wat ik diep van binnen ben'

heeft uitgelegd waarom hij niet wilde terugkeren bij Feyenoord. De 24-jarige buitenspeler verruilde op zijn veertiende de jeugdopleiding van de Rotterdammers om bij aartsrivaal Ajax te gaan spelen. Afgelopen zomer lonkten de Rotterdammers naar de toenmalige speler van Club Brugge, maar Lang koos uiteindelijk voor een transfer naar PSV.

In de Pingelaars Podcast is Lang duidelijk over zijn gevoel bij de club uit Rotterdam-Zuid: "Ik zie mezelf dus absoluut niet meer in een Feyenoord-shirt", stelt hij onomwonden. "Iedereen weet wat ik diep van binnen ben, dan kan ik niet voor Feyenoord spelen." Gezien zijn verleden in Amsterdam denkt hij dat een terugkeer bij de aartsrivaal de nodige stof zou hebben doen opwaaien: "Het zou echt chaos worden de eerste weken. Dus ik heb er oprecht niet eens een seconde over nagedacht."

Afgelopen zomer deed Feyenoord een concrete poging om Lang naar De Kuip te halen. Net als een ander vermeend transfertarget van de Rotterdammers, spits Ricardo Pepi, belandde hij echter in Eindhoven. "Ik heb gezegd: Dankjewel, ik vind Arne Slot een toptrainer, maar ik heb geen interesse." Na de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, die PSV door een treffer van Lang met 1-0 zou winnen, zocht Lang de oefenmeester van de Rotterdammers nog op om zijn beslissing toe te lichten: "Ik ging na de wedstrijd naar hem toe en gaf hem een hand en zei: Niks persoonlijks, ik heb heel veel respect voor je. Als je weg wilt bij Feyenoord, bel me."

Zondag staan Feyenoord en PSV voor de tweede keer dit seizoen tegenover elkaar. Nadat beide topclubs midweeks een belangrijk Europees duel met respectievelijk Atlético Madrid (Feyenoord) en Sevilla (PSV) hebben afgewerkt, hoopt de regerend landskampioen in De Kuip de spanning in de titelstrijd terug te brengen met een overwinning op Lang en zijn teamgenoten. Na dertien speelronden heeft PSV, dat nog geen punt liet liggen, een voorsprong van zeven punten op de regerend landskampioen.

40 miljoen

Later in de podcast onthult Lang dat hij niet, zoals veelvuldig in de media verscheen, dichtbij een transfer naar AC Milan is geweest in zijn Belgische periode. Een toekomst in de Premier League was op een bepaald moment waarschijnlijker: "Leeds United wilde me voor 40 miljoen kopen van Brugge", onthult hij. "Uiteindelijk is die deal geklapt, toen zat ik er mentaal wel even doorheen."

Marcelo Bielsa, de toenmalig trainer van Leeds, zou de belangrijkste reden zijn geweest dat de overstap naar de huidige Championship-club niet doorging. "Hij twijfelde hoeveel arbeid ik kon verrichten zonder bal", vertelt Lang. "De technisch directeur wilde me nog wel hebben en Bielsa niet, daardoor kregen ze ruzie. Twee maanden later werd de trainer ontslagen."