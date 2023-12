Noa Vahle tegen Brobbey: 'Je liep na afloop woedend naar hem toe, wat zei je?'

Brian Brobbey liep na de wedstrijd tussen Olympique Marseille en Ajax ‘woedend’ richting scheidsrechter Simone Sozza, zo merkte journalist Noa Vahle van Veronica op. Na de 4-3 nederlaag van Ajax vroeg Vahle aan Brobbey wat de spits zoal tegen Sozza had gezegd.

“Eigenlijk van alles wel”, reageerde Brobbey. “Ik was het zeker niet eens met zijn beslissingen. Hij gaf ook veel te makkelijk gele kaarten, vind ik.” Olympique Marseille kreeg twee penalty’s. “De eerste penalty heb ik niet teruggezien, maar ik denk dat Hato gewoon voorbij ‘m liep, dus ja (er was licht contact tussen Jorrel Hato en Ismaïla Sarr, red.). De tweede heb ik ook niet teruggezien.” Vahle wil weten waarom Brobbey dan toch zo gefrustreerd is over het optreden van de scheidsrechter. “Omdat hij alles makkelijk weggeeft, vind ik.” Ajax moest ook met tien man door, nadat Steven Berghuis in de tweede helft rood kreeg.

Welk gevoel overheerst bij Brobbey, die zelf tweemaal scoorde? “Geen goed gevoel. Ik denk dat we de wedstrijd in onze handen hadden en dat we het ook eerder konden beslissen. Ik kreeg ook een bal van Anton (Gaaei, red.) waar ik net niet bij kon. Dat was heel jammer”, aldus Brobbey, die aangeeft dat Ajax de wedstrijd op details verloor. “Op het laatste moment geven we een onnodige penalty weg. Hier moeten we gewoon van leren.”

Brobbey zegt desgevraagd dat hij nog niet aan de slag is gegaan met spitsentrainer John Bosman om aan zijn afronding te werken. “Nee, ik ben nog niet begonnen. Dat doe ik wanneer het tijd is”, aldus Brobbey, die zich weinig aantrekt van kritiek van buitenaf. “Eerlijk gezegd scoor ik bijna altijd, dus die kritiek, tja. Ze mogen lekker praten joh.” Toch zet de concurrentie van Chuba Akpom hem wel op scherp. “Ja, natuurlijk. Je gaat meer gefocust de wedstrijd in. Je weet dat hij een heel goede spits is. Dat liet hij vandaag ook zien.”