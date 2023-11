Opstelling Ajax: Van 't Schip gunt pupil eerste basisplaats sinds 17 september

De opstelling van Ajax voor de thuiswedstrijd tegen Vitesse is bekend. In de voorhoede is een basisplek weggelegd voor Chuba Akpom, die voor het eerst sinds 17 september (3-1 nederlaag bij FC Twente) in de basis begint. Ook Ar'jany Martha en Benjamin Tahirovic verschijnen aan de aftrap. Het duel begint om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA.

In de aanloop naar de wedstrijd was al duidelijk dat Brian Brobbey niet okselfris was, waardoor Akpom mocht hopen op een basisplaats. Brobbey meldde zich al geblesseerd af bij het Nederlands elftal. Akpom was in zijn laatste drie invalbeurten goed voor vier doelpunten en mag het nu dus vanaf de aftrap laten zien.

Ook achter de naam van Josip Sutalo stond een vraagteken. De Kroatische verdediger was deze week niet honderd procent fit. Hij behoort niet tot de wedstrijdselectie van John van 't Schip. Wel heeft Martha links achterin een basisplaats, nadat het talent in de vorige wedstrijd tegen Almere City (2-2) op de bank bleef.

Op het middenveld heeft Tahirovic weer eens een basisplek. Dat is zijn eerste in de Eredivisie sinds 22 oktober (4-3 nederlaag bij FC Utrecht). Doelman Gerónimo Rulli is weer fit en zit op de bank, want Diant Ramaj krijgt de voorkeur. Bij Vitesse zit nieuwbakken interim-trainer Edward Sturing op de bank. Hij moet het stellen zonder de geschorste Marco van Ginkel, die wordt vervangen door Kacper Kozlowski.

Opstelling Ajax: Ramaj; Gaaei, Rensch, Hato, Martha; Tahirovic, Hlynsson, Taylor; Berghuis, Akpom, Bergwijn

Opstelling Vitesse: Room; Oroz, Isimat-Mirin, Hendriks, Cornelisse; Tielemans, Kozlowski, Meulensteen; Manhoef, Hamulic, Boutrah