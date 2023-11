Opstelling Ajax: Van 't Schip heeft grote verrassing in petto op nummer 10

De opstelling van Ajax voor de uitwedstrijd tegen Almere City is bekend. Trainer John van 't Schip verrast door Georges Mikautadze een basisplaats toe te kennen. ESPN verwacht dat Mikautadze als nummer 10 gaat spelen. De wedstrijd begint om 14.30 uur in het Yanmar Stadion.

Mikautadze lijkt als voorste man te fungeren in een middenveld met bverder Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson. In de aanloop naar de wedstrijd stond een groot vraagteken achter de naam van Branco van den Boomen. De middenvelder ontbrak donderdag al tegen Brighton & Hove Albion door een blessure en is ook niet fit genoeg gebleken voor de wedstrijd in Almere.

In de Europa League-wedstrijd tegen Brighton was Vos de vervanger van Van den Boomen. De jonge Ajacied leverde de bal in voorafgaand aan het openingsdoelpunt van Brighton en krijgt voorlopig geen kans op eerherstel, want hij behoort niet tot de wedstrijdselectie. Ten opzichte van het duel met Brighton verliest ook Anton Gaaei zijn basisplek, waardoor Borna Sosa als linksback speelt en Jorrel Hato naar het centrum verhuist.

Van 't Schip hoopt in Almere zijn derde overwinning te boeken in evenzoveel wedstrijden in de Eredivisie. Hij begon met zeges op FC Volendam (2-0) en sc Heerenveen (4-1), waardoor Ajax de degradatiezone verliet. Ajax staat momenteel dertiende met elf punten uit tien duels; Almere neemt de elfde plek in met twaalf punten uit elf wedstrijden. Almere is al vijf duels op rij ongeslagen in de Eredivisie en speelt met dezelfde opstelling als vorige week zondag tegen Sparta Rotterdam (1-2 zege).

Opstelling Almere City: Bakker; Ritmeester van de Kamp, Jacobs, Mbe Soh, Van Bruggen, Royo; Koopmeiners, Robinet, Resink; Hansen, Van La Parra

Opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo, Hato, Sosa; Taylor, Mikautadze, Hlynsson; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.