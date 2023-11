Opstelling Feyenoord: Slot hakt knoop door over CL-variant

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft een basisplaats ingeruimd voor Gernot Trauner in de cruciale wedstrijd tegen Atlético Madrid in de groepsfase van de Champions League. De verdediger kreeg dit weekend nog rust tegen Excelsior, maar keert terug. Dat gaat ten koste van Bart Nieuwkoop, die er vanwege een blessure niet bij kon zijn. Lutsharel Geertruida schuift op naar het centrum, terwijl Calvin Stengs op het middenveld begint.

Yankuba Minteh profiteert met een basisplaats van deze opstelling, die afwijkt van de 'Champions League-variant' waar Slot vaak voor koos tot dusver in de groepsfase. Daardoor zit naast Luka Ivanusec ook middenvelder Ramiz Zerrouki op de bank. In het heenduel was de middenvelder nog een belangrijke schakel bij de Rotterdammers, die met deze formatie opvallend aanvallend voor de dag komen.

Artikel gaat verder onder video

De ervaren Anthony Taylor is de leidsman van dienst tegen Atlético Madrid, dat het duel eerder in de groepsfase met 3-2 won. Bij de Spaanse opponent begint Memphis Depay zoals verwacht op de bank.



Feyenoord - Atlético Madrid op tv

De wedstrijd tussen Feyenoord en Atlético begint om 21.00 uur in De Kuip. Zowel RTL7 als Ziggo Sport Voetbal zendt de Champions League-kraker uit. Bij RTL7 begint de voorbeschouwing om 19.54 uur. Op het hoofdkanaal van Ziggo Sport begint het programma al om 18.00 uur, omdat vanaf 18.45 uur ook de opwarmertjes Lazio - Celtic en Shakhtar Donetsk - Antwerp FC worden uitgezonden.

Moet Feyenoord winnen?

Voor Feyenoord wordt het resultaat van Lazio - Celtic interessant. Bij winst van Lazio of een gelijkspel is Feyenoord zeker van minstens de derde plek en daarmee een vervolg in de Europa League. Maar de Rotterdammers willen natuurlijk door in de Champions League. Met een overwinning op Atlético wordt een grote stap in die richting gezet.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Minteh, Gimenez, Paixão

Opstelling Atlético Madrid: Oblak; Molina, Giménez, Witsel, Hermoso, Riquelme; De Paul, Koke, Marcos Llorente; Morata, Giezmann