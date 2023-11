Opstelling Nederland: Koeman voert behoorlijk wat wijzigingen door

Bondscoach Ronald Koeman heeft voor het duel met Gibraltar in de EK-kwalificatie in totaal zes wijzigingen doorgevoerd. Onder anderen Calvin Stengs en Jordan Teze krijgen een kans van de keuzeheer, terwijl Thijs Dallinga en Jorrel Hato vooralsnog moeten wachten op hun debuut in Oranje.

Koeman start tegen de voetbaldwerg met vier man achterop, Hartman en Teze vormen de backs in het 4-3-3-systeem. Met Stengs en Malen zijn de vleugels dus anders bezet dan de keuzeheer liet doorschemeren tijdens de persconferentie voorafgaand aan de ontmoeting met Gibraltar: toen hintte hij nog op vleugelverdedigers. Op het middenveld staan met Wieffer, Koopmeiners en Veerman drie andere namen dan tegen Ierland.

Artikel gaat verder onder video

Ten opzichte van de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Ierland staan Verbruggen, De Vrij, Van Dijk, Hartman en spits Weghorst nog wel in de basis. Koeman kiest dus voor zes andere spelers, wat vooral voor Thijs Dallinga - hij werd mogelijk wel in de basis verwacht - en Feyenoord-keeper Bijlow slecht nieuws is. Laatstgenoemde had zich graag weer willen laten zien aan bondscoach Koeman, maar krijgt die kans in deze interlandbreak normaliter niet.

Opstelling Oranje: Verbruggen; Teze, De Vrij, Van Dijk, Hartman; Wieffer, Koopmeiners, Veerman; Stengs, Weghorst, Malen

De wedstrijd tussen Gibraltar en Nederland, die wordt gespeeld in het Portugese Faro, begint om 20.45 uur. De NPO zendt de wedstrijd in zijn geheel uit op NPO3. Vanaf 20.19 uur kun je op die zender terecht voor de voorbeschouwing op het kwalificatieduel. Wie al eerder wil kijken kan terecht op ESPN: daar begint de voorbeschouwing op het duel al om 19.30 uur. Voor wie niet in de gelegenheid is om de wedstrijd op tv te volgen houdt FCUpdate uiteraard weer een liveverslag bij waarin je van minuut tot minuut op de hoogte wordt gehouden van de laatste ontwikkelingen op en rond het veld.

Aan de eindstand in groep B van de EK-kwalificatiereeks gaat het duel niets meer veranderen. Groepswinnaar Frankrijk pakte tot dusverre de maximale score door alle zeven duels tot nu toe in winst om te zetten. Daarachter is Nederland reeds verzekerd van de tweede plaats: de ploeg van Koeman pakte vijftien punten en mag de tickets voor Duitsland gaan boeken. Gibraltar blijft sowieso laatste: de voetbaldwerg verloor alle zeven duels en wist daarin zelfs niet één keer te scoren. De achterstand op nummer vier Ierland betreft zes punten, de rode lantaarn gaat dus al zeker naar de thuisploeg van vanavond.

Dit is de opstelling van Oranje tegen Gibraltar! 🦁🇬🇮 pic.twitter.com/aoFuIaBlhp — ESPN NL (@ESPNnl) November 21, 2023