Overmars deed in verweer beroep op 'fishing expedition'

Marc Overmars heeft een aantal verweringen gevoerd in de zaak die namens het Instituut Sportrechtspraak tegen hem is ingediend. De voormalig directeur voetbalzaken van Ajax vond dat de aangifte op basis van anonieme meldingen zijn gedaan, want volgens het reglement niet is toegestaan. Daardoor kon hij zich niet goed verdedigen, is er oneigenlijk gebruik gemaakt van de media en heeft de procedure onredelijk lang geduurd en was er sprake van fishing expedition.

Dat blijkt uit de uitspraak van het ISR. De meldster is bij de club wel bekend en daarom is dat geen juist verweer van Overmars. Van niet-ontvankelijkheid is volgens het ISR eveneens geen sprake en ook zijn de uitingen in de media zijn verdedigingspositie niet geschaad. Overmars voerde ook op dat er sprake zou zijn van fishing expedition, waarbij een partij zoekt naar informatie van de wederpartij, zonder precies te weten welke informatie dat is.

Artikel gaat verder onder video

“Het laatste formele verweer van [beklaagde] houdt in dat het recht op een eerlijk proces is geschonden doordat de procedure bij het ISR onredelijk lang heeft geduurd. [beklaagde] heeft in september 2022 vragen van de onderzoekers beantwoord en sindsdien is er geen nieuw bewijs vergaard en zijn er geen nieuwe feiten vastgesteld. De aanklager had dan ook reeds in september 2022 aangifte tegen [beklaagde] kunnen doen. Nader onderzoek naar aanleiding van het artikel van [datum] in (onder andere) [krant] is geen rechtvaardiging voor de lange duur, omdat dit nadere onderzoek niet anders gekwalificeerd kan worden dan een ‘fishing expedition’. Door te wachten met het doen van aangifte tot juli 2023 heeft de aanklager onnodig en onredelijk veel tijd laten verstrijken”, erkent het ISR het opgevoerde verdedigingsargument van Overmars.

Maar volgens het ISR is ook dat verweer niet geslaagd. “Weliswaar is er de nodige tijd verstreken tussen het moment van de melding en (uiteindelijk) de mondelinge behandeling, onredelijk lang is deze periode naar het oordeel van de tuchtcommissie niet geweest. Zeker niet gelet op de aard van het onderzoek, het feit dat de meldsters allen anoniem wensen te blijven, de afhankelijkheid van partijen van [club] en de tijd die partijen over en weer hebben genomen om op elkaar te reageren. Het gevolg daarvan is dat deze procedure een lange, maar niet onredelijk lange doorlooptijd kent”, staat te lezen in de uitspraak.

“Verder is er geen sprake geweest van een ‘fishing expedition’. De signalen die volgden uit het artikel van [datum] in (onder andere) [krant], vormden een concrete aanwijzing voor de aanklager om nader onderzoek te doen naar de handelwijze van [beklaagde]. Het spreekt voor zich dat dit nadere onderzoek tijd heeft gevergd. De omstandigheid dat het nadere onderzoek niet heeft geleid tot uitbreiding van de melding, betekent niet dat het onderzoek kan worden gekwalificeerd als een ‘fishing expedition’, onnodig was en tot onredelijke vertraging heeft geleid.”