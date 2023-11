Perez: 'Als hij slecht voetbalt, dan is hij ook echt héél slecht. Maar hij is wel belangrijk geweest'

Er bestaat geen twijfel over wie de afgelopen interlandperiode de opvallendste speler was bij het Nederlands elftal. zorgde met een fraaie goal voor een belangrijke overwinning op Ierland, maar liet zich na afloop voor de camera van de NOS van een mindere kant zien. Kenneth Perez, Sjoerd Mossou en Martijn Krabbendam vinden het ‘vreemde’ gedrag van Weghorst echter geen reden om hem wel of niet te selecteren voor het EK.

“Nee hoor, hij maakt gewoon zijn doelpunten”, zegt Krabbendam woensdagavond in Voetbalpraat op ESPN. “Hij is wel belangrijk geweest deze kwalificatie. Twee winnende doelpunten tegen Ierland. Maar Sjoerd heeft natuurlijk wel gelijk. Van mij hoeft het ook niet”, doelt Krabbendam op de column van Mossou in het Algemeen Dagblad waarin hij het onder meer heeft over het gedrag van Weghorst. De aanvaller van Hoffenheim zocht ook na de thuiswedstrijd tegen Ierland de spotlights op. “Waar was hij allemaal niet mee bezig na afloop?”, spreekt Krabbendam zijn verbazing uit. “Blind op zijn voorhoofd kussen, dan weer die troosten, dan weer juichen. Op de grond gaan liggen.”

Krabbendam, Feyenoord-watcher bij Voetbal International, blijft Weghorst desondanks beoordelen ‘als voetballer’. Maar mocht Memphis Depay fit blijven, dan zou Krabbendam voor de spits van Atlético Madrid kiezen. “Hij (Weghorst, red.) heeft zijn waarde gehad met twee winnende treffers, maar persoonlijk zie ik toch liever een andere spits in Oranje.” De uitspraken van Krabbendam roepen vraagtekens op bij Perez. “Hoe dan? Je zegt dat je hem beoordeelt als voetballer en dat hij belangrijk is geweest, maar toch wil je een andere spits hebben? Hoe dan? Je moet natuurlijk uit de beschikbare spelers kiezen.”

Mossou zou Weghorst, evenals Krabbendam en Perez, ‘gewoon’ meenemen naar het EK. “Het feit dat hij zich regelmatig zo raar gedraagt is geen reden om hem wel of niet te selecteren. Zo lang dat in de groep maar geen thema is. Je wil op een EK natuurlijk wel een selectie hebben die samen een groep vormt”, aldus de verslaggever van het Algemeen Dagblad. Het ‘theatrale’ gedoe ziet Perez liever ook niet. “Ik vind het helemaal niet grappig of leuk om naar te kijken. Als hij slecht voetbalt, dan is hij ook echt heel slecht. Maar hij heeft wel zijn waarde gehad en is samen met Dumfries misschien wel de opvallendste en belangrijkste speler geweest in de EK-kwalificatie.”