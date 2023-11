Perez en Van Gangelen zijn het niet eens over Taylor: 'Nee, helemaal niet'

was de afgelopen weken geregeld het mikpunt van kritiek bij Ajax, maar speelde zaterdagavond tegen Vitesse eindelijk weer een goede wedstrijd. Kenneth Perez en Karim El Ahmadi zijn zeer te spreken over de rol die de middenvelder vertolkte. Perez is in tegenstelling tot Jan Joost van Gangelen van mening dat Taylor er goed aandoet om geen leidersrol op zich te nemen.

Ajax had zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Vitesse het een en ander recht te zetten. John van ’t Schip kende met overwinningen op FC Volendam en sc Heerenveen een prima start van zijn periode als interim-hoofdtrainer, maar die kreeg met een nederlaag tegen Brighton & Hove Albion en een gelijkspel bij Almere City geen passend vervolg. Ajax kwam tegen Vitesse een stuk beter voor de dag en dat had het volgens El Ahmadi vooral te danken aan Steven Berghuis. “Ik vond dat Berghuis toch wel een hoofdrol speelde in de wedstrijd, maar ik vind dat het hem ook wel makkelijker wordt gemaakt als er mensen diep gaan lopen”, zei de oud-speler van onder meer FC Twente en Feyenoord zondag in Dit was het Weekend op ESPN.

Artikel gaat verder onder video

“En dat is denk ik wat Ajax in de eerste en ook wel tweede helft deed”, vervolgde El Ahmadi, die wat momenten van Taylor laat zien. De middenvelder maakte veel loopacties in de diepte en kwam daardoor meermaals in kansrijke positie. “Volgens mij zeiden Marciano (Vink, red.) en Kenneth (Perez, red.) het zaterdag al, dat hij nu beter op zijn positie stond”, aldus El Ahmadi over Taylor. “Volgens mij zag ik Van ’t Schip ook aangeven langs de kant dat ze veel diep moesten lopen, dus dat is wel echt de hand van Van ’t Schip. Ik vind wel dat Ajax dat heel goed deed. Zo komt Berghuis in zijn sterkte. Ik heb Berghuis ook veel mindere wedstrijden zien spelen dit seizoen, maar dat had er ook mee te maken dat dit eigenlijk de hele wedstrijd niet gebeurde. In één wedstrijd heb ik dit nu heel vaak gezien, dus ik vind wel dat Ajax hierdoor beter is gaan voetballen.”

Perez kan zich niet vinden in mening Van Gangelen

Een belangrijke rol was er dus ook weggelegd voor Taylor. Hij verzorgde niet alleen de assist voor de 2-0 van Kristian Hlynsson, maar was in de tweede helft ook nog de maker van de 5-0. “Nu kon je doen en laten wat je wilde, alleen de intenties waren anders. Vooral van Taylor”, nam Perez de analyse over. El Ahmadi zag Hlynsson eveneens veel loopacties in de diepte maken, maar volgens Perez doet de IJslander dat al het hele seizoen. “Taylor is dramatisch aan het seizoen begonnen. Nu was hij niet meer het eerste of tweede, maar laatste station vóór de spits. Hij komt dan dáár, waar hij iets kan doen in plaats van dat hij heel veel handelingen moet verrichtingen die hem niet zo goed afgaan op dit moment. Dit is beter voor hem.”

Perez denkt dat de mindere prestaties van Taylor in de afgelopen maanden ook te maken hadden met de rol die hij wilde vertolken. “In de malaise wilde hij ook de leider speler”, aldus de Deen. Van Gangelen vind dat wel wat hebben. “Dat siert hem ook wel trouwens”, reageerde de presentator, maar Perez was het daar totaal niet mee eens. “Nee, helemaal niet. Je moet juist bij jezelf blijven. Hij is nog een speler die alles moet leren, dan moet je niet iets proberen te zijn waardoor je ballen gaat ophalen en helemaal niet in je kracht komt, maar juist in je zwakte. Je kan op meerdere manieren natuurlijk een ‘leider’ zijn. Je kan die jongens op hun gemak proberen te stellen, maar je kan ook gewoon goed gaan spelen. Dan ben je ook een soort van leider.”