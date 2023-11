Perez komt met heel ander geluid na onbegrijpelijke misser Giménez

Kenneth Perez vindt het wel wat hebben dat Feyenoord-spits zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk bij een 1-1 tussenstand een panenka deed, of in ieder geval probeerde te doen. De Mexicaan kreeg vanaf elf meter de uitgelezen kans om zijn ploeg op een voorsprong te schieten, maar koos voor een stiftje dat volledig verkeerd uitpakte.

Giménez is dit seizoen een van en misschien wel dé grote uitblinker in de Eredivisie. De centrumspits was al dertien keer trefzeker. Ook in de Champions League liet hij zich onlangs van zijn beste kant zien door tweemaal toe te slaan in de thuiswedstrijd tegen Lazio Roma. Maar in de afgelopen twee competitieduels leek hij niet helemaal zichzelf. Op bezoek bij FC Twente kwam hij amper in het stuk voor en in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk faalde hij dus vanaf de stip. Giménez zag zijn poging om de RKC-doelman met een stiftje te verschalken volledig mislukken.

Waarom doe je zoiets bij een 1-1 tussenstand, zullen veel mensen zich na de misser van Giménez hebben afgevraagd. Het is veel logischer om een strafschop op die wijze te nemen als je al op een ruime voorsprong staat. Giménez besloot echter anders. Perez vindt dat wel wat hebben. “Ik vind het altijd slap als je het bij 3-0 doet”, zegt de Deense analist zondagavond in Dit was het Weekend op ESPN. “Ik vind juist bij dit soort standen (1-1, red.), dan is het ook een beetje de verrassing. Maar dit was gewoon slecht uitgevoerd. Dat is jammer, maar dat kan toch gebeuren.”

Perez zelf zou ‘nooit van zijn leven’ een panenka doen. “Nee, nooit. Ik vind wel dat een penalty zakelijk moet worden genomen. Als je een vaste trap hebt, dan doe je dit niet.” Feyenoord-trainer Arne Slot zei na afloop van het treffen in Waalwijk onder meer dat het laat zien hoeveel zelfvertrouwen Giménez op dit moment heeft. Niet gek, als je kijkt naar het aantal doelpunten dat hij dit seizoen al heeft gemaakt. Perez denkt dat dat een rol heeft gespeeld in zijn keuze om de strafschop tegen RKC zo te nemen. “Hij heeft natuurlijk wel het gevoel dat hij heel veel kan op dit moment. In de Champions League heeft hij het ook laten zien. Soms word je overmoedig als het té goed gaat. Dit was misschien een gevalletje van overmoed”, aldus Perez.

Feyenoord dankt Nieuwkoop

Gelukkig voor Giménez kwam zijn misser Feyenoord niet duur te staan. De Rotterdammers boekten dankzij een treffer van Bart Nieuwkoop in de tweede helft een zwaarbevochten 1-2 overwinning, waardoor ze nog enigszins in het spoor blijven van PSV. De achterstand op de koploper uit Eindhoven is zeven punten. Dinsdagavond wacht Feyenoord het uitduel met Lazio in de Champions League. Bij een zege in Rome zet de ploeg van Slot een grote stap richting overwintering.