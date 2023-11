Perez vraagt zich af waar Feyenoord-tweetal is gebleven: 'Die komen helemaal niet in actie'

Arne Slot is er sinds zijn aanstelling bij Feyenoord weliswaar in geslaagd om veel spelers beter te maken, maar Kenneth Perez vraagt zich af of het de trainer ook gaat lukken met en . Zowel Beelen als Van den Belt maakte afgelopen zomer de overstap van PEC Zwolle naar Feyenoord. Waar zij in Zwolle nog onbetwiste basisspelers waren en uitgroeiden tot uitblinkers in de Keuken Kampioen Divisie, komen ze er in Rotterdam-Zuid nog helemaal niet aan te pas.

Als het aan Feyenoord had gelegen, dan had Van den Belt in januari van dit kalenderjaar al de overstap gemaakt naar Rotterdam. De middenvelder maakte in de eerste helft van het afgelopen seizoen dusdanig veel indruk, dat Feyenoord hem tussentijds al wilde losweken bij PEC Zwolle. De Zwollenaren wilden echter niet meewerken aan een tussentijds vertrek van hun smaakmaker. Een paar maanden later tekende hij alsnog bij Feyenoord. Beelen verruilde het shirt van PEC Zwolle eveneens voor dat van de landskampioen.

Van een gelukkig huwelijk is vooralsnog echter geen sprake. Van den Belt deed dit seizoen pas drie keer mee bij Feyenoord. Zijn laatste minuten dateren van de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles op 30 september. Beelen had in de tweede competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam weliswaar een basisplaats, maar werd al in de rust vervangen en mocht vervolgens alleen nog tegen Almere City (op 27 augustus) en zijn oude club PEC Zwolle (8 oktober) als invaller opdraven. “Wat me nu wel opviel, want Slot zegt: we zoeken spelers, die maken we fitter en beter. Dat is iets wat zien, maar nu ben ik wel benieuwd of het met die twee jongens van Zwolle gaat lukken”, zei Perez zondagavond in het programma Dit was het Weekend op ESPN.

De concurrentie voor Van den Belt en Beelen is natuurlijk niet gering. Feyenoord haalde afgelopen zomer naast Van den Belt ook Ramiz Zerrouki naar De Kuip, terwijl Slot ook al kon beschikken over Mats Wieffer en Quinten Timber. Achterin heeft Slot eveneens weinig te klagen. Beelen moet onder meer Gernot Trauner en Dávid Hancko voor zich dulden, waar Lutsharel Geertruida ook regelmatig als centrale verdediger optreedt. Perez vraagt zich af of Van den Belt en Beelen misschien ‘iets voor volgend seizoen zijn’. “Die zien we helemaal niet in actie komen, dus misschien is die stap toch iets te hoog”, aldus de Deense analist. Voor zowel Van den Belt als Beelen zal de reserverol in ieder geval even wennen zijn. Eerstgenoemde was vorig seizoen in 35 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie nog goed voor zestien doelpunten en acht assists.