Perez ziet PSV opnieuw eenvoudig winnen en komt met opvallende suggestie voor Peter Bosz

Er staat vooralsnog geen maat op PSV in de Eredivisie. Twaalf wedstrijden gespeeld, twaalf keer gewonnen, 45 doelpunten voor en slechts vijf tegen. Bovendien is de voorsprong op Feyenoord al zeven punten. PSV stevent in sneltreintempo af op de eerste landstitel sinds 2018 en daarom vindt Kenneth Perez het een goed idee als de ploeg van trainer Peter Bosz een aantal regels bedenkt om het zichzelf wat moeilijker te maken.

Ajax dat op een 5-2 nederlaag wordt getrakteerd, Heracles Almelo dat er op eigen veld met 0-6 afgaat en PEC Zwolle had zondagmiddag eveneens niks in te brengen (4-0). “Ik vind eigenlijk dat PSV zichzelf in dit soort thuiswedstrijden regels moet opleggen. Bijvoorbeeld niet op de keeper terugspelen, maximaal drie keer aanraken op eigen helft, dus dat je het jezelf moeilijker maakt zodat je jezelf uitdaagt”, klinkt de opvallende suggestie van Perez in Dit was het Weekend op ESPN. De Deen heeft er zelf ervaring mee. “Dat deden wij vaak in de voorbereiding tegen amateurteams. Dan maakte Co Adriaanse (zijn trainer bij AZ, red.) vaak dat soort regels om het moeilijker te maken.”

Artikel gaat verder onder video

Kleine kans dat Bosz de suggestie van Perez in overweging gaat nemen. De trainer uit Apeldoorn liet er bij zijn aanstelling in Eindhoven geen misverstand over bestaan. Bosz wilde zich met PSV niet alleen plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League, maar is er ook op gebrand om de club de eerste landstitel sinds 2018 te bezorgen. De Eindhovenaren mogen na de interlandperiode écht aan de bak. In de eerste week van het laatste blok tot de winterstop speelt PSV achtereenvolgens tegen FC Twente, Sevilla én Feyenoord. Allemaal uitwedstrijden.

Perez benadrukt dan ook dat PSV het zichzelf vooral in thuiswedstrijden moeilijker kan en misschien wel moet maken. “We zijn bijna zover dat PSV in acht van de tien thuiswedstrijden dit ook wel kan invoeren om het zichzelf moeilijk te maken en te prikkelen”, zegt de analist over zijn eigen suggestie. “Ze hebben het er zelf over dat als ze Europees spelen, dat willen nabootsen in de Eredivisie, maar dat kan niet, dus moeten ze het op trainingen doen. Tegen PEC Zwolle zie je na drie minuten dat het een walk in the park wordt en dan kun je dat soort dingen toepassen. Als je over de middenlijn bent de bal niet meer terug naar je eigen helft spelen. Dat soort dingen om jezelf uit te dagen, want van dit soort wedstrijden wordt PSV niet beter.”