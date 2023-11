Pieter Omtzigt 'faalt' voor test van Bas Nijhuis: 'Dit zijn van die strikvragen...'

Pieter Omtzigt is momenteel druk bezig met de verkiezingscampagne, maar staat in zijn vrije tijd graag op het voetbalveld. Op zaterdag fluit hij af en toe wedstrijden van jonge amateurploegen. Bij Op1 testte scheidsrechter Bas Nijhuis deze week de spelregelkennis van Omtzigt, die onlangs zijn scheidsrechtersdiploma binnenhaalde.

De lijsttrekker van Nieuw Sociaal Contract zat donderdagavond bij Op1 en werd in een videofragment toegesproken door zijn mede-Enschedeër Nijhuis. “Van harte proficiat met het behalen van jouw scheidsrechtersdiploma. Maar je weet: een diploma halen is één, op het veld beslissen in een split second, is iets anders”, zei Nijhuis.

“Daarom de volgende situatie voor jou: een aanvaller neemt een inworp en gooit die richting het doel van de tegenpartij. Niemand raakt de bal en hij gaat rechtstreeks in het doel van de tegenpartij. De speler die de inworp nam, gaat daardoor juichend het stadion door, want hij heeft een doelpunt gemaakt. Wat beslis jij als scheidsrechter op het veld?”

Nijhuis doelde op een doelpunt in de wedstrijd Barnsley tegen Huddersfield Town op het tweede niveau van Engeland in 1996. Tom Cowan van Huddersfield scoorde uit een ingooi; het doelpunt werd toegekend, omdat de scheidsrechter dacht dat een verdediger van Barnsley de bal nog met het hoofd had geraakt.

Omtzigt wist niet zeker of de goal zou moeten tellen. “Dit zijn van die strikvragen... Ik zou hem toekennen! Ik zou het niet weten, maar je moet een besluit nemen. En ik heb één ding geleerd. Ze hebben me met een topscheidsrechter laten trainen, en hij zei: een besluit nemen en daarbij blijven. Je zegt gewoon: ‘Zo doen we het.’”

De politicus vertelde verder hoe hij het ervaart om scheidsrechter te zijn. Hij heeft nog nooit een gele kaart hoeven geven, al komt dat vooral omdat hij in de lage leeftijdsgroepen fluit. “Het fijne is ook dat dit soort teams goed luisteren naar de scheidsrechter en enig ontzag voor de scheidsrechter hebben. Als je de Onder 17 fluit, moet je de kaarten wel op zak hebben.”