Pijnlijke conclusie voor Slot: 'Feyenoord heeft wel een probleem als...'

Feyenoord kan momenteel simpelweg niet zonder Santiago Gimenez en . Volgens Mario Been is het duo te bepalend in het succes. De ene voor de stellingen achterin, de andere voor de doelpunten. Het middenveld van de regerend landskampioen is wel aardig stabiel.

“Feyenoord heeft wel een probleem als de spits niet in vorm is”, stelt Martijn Krabbendam in de Dick Voormekaar Podcast van Voetbal International. Mario Been kan zich vinden in die uitspraak van de journalist. “Dan komt Ueda erin en daar wordt het niet beter. Ik vond de zijkanten bij Feyenoord ook heel matig. Maar het middenveld en de laatste lijn zijn goed. Als je Trauner ook weer ziet spelen. Wat is hij goed; echt fantastisch. Hij pakt ballen af en speelt ze net zo makkelijk weer in. Het staat goed bij Feyenoord, mede dankzij hem. En als je dan met 1-0 kan winnen, is het niet overtuigend. Maar wel genoeg.”

Coach Arne Slot liet na het duel met AZ zondag ook weten dat Trauner negentig minuten bleef staan, omdat hij zo ontzettend belangrijk was, terwijl hij eigenlijk niet fit genoeg was om zoveel minuten te maken. De Oostenrijker is een van de weinige écht ervaren spelers van Feyenoord, voor wie het volgens Been dus goed zou zijn als ze een rondje in de Champions League overleven. Op die manier kunnen de jonge spelers nog meer ervaring opdoen.

“Wat dat betreft, zou het wel heel goed zijn als ze verder gaan in de Champions League. Dan mag je niet verliezen van Atlético en moet je winnen bij een Celtic dat al klaar is. Voor de ontwikkeling van de spelers is dat heel belangrijk”, weet de voormalig trainer van de Rotterdammers in de podcast.