PSV-coach Bosz keihard aangepakt: 'Dat hij dat uit zijn mond kreeg...'

PSV-trainer Peter Bosz klaagde afgelopen week dat de van een blessure terugkomende spelers grotendeels niet in het beloftenteam in actie mogen komen. Armando Obispo en Mauro Júnior waren nét te oud om nog in de Eerste Divisie te mogen spelen en dat was tegen het zere been van Bosz. En daar snapt Algemeen Dagblad-journalist Sjoerd Mossou helemaal niets van.

“Ik snap dat het vanuit het PSV-perspectief onhandig is, in dit specifieke geval”, begon Mossou in de voetbalpodcast. “Maar ze hebben al een ongelofelijk voordeel. Het is een privilege in alle opzichten. Er zijn maar vier clubs die dat hebben in Nederland. Dan moet je je in je handen wrijven. Je mag niet zomaar elke speler een paar wedstrijden mee laten doen. Dat zou te gek voor woorden zijn.”

Volgens Mossou zou het een persoonlijke frustratie zijn van Bosz. “Maar ze kunnen toch ook elf tegen elf tegen Jong PSV op De Herdgang spelen?”, vroeg de journalist zich af. Hij vindt het belangrijk dat er een eerlijke competitie is op het tweede niveau van Nederland. “Maar dat Bosz uit zijn mond kreeg en durfde te zeggen dat die KKD-clubs aan zichzelf dachten… Toen verslikte ik me in mijn broodje bapao. Dat kan toch niet waar zijn?!”

“Daar spelen clubs met een grote aanhang, in een groot stadion. Dat zijn fatsoenlijke Nederlandse clubs. Het is nogal wiedes dat je daar regels bij moet maken?”, vervolgde Mossou. “Hij moet accepteren dat je al zoveel voorrechten hebt als PSV-coach en mogelijkheden hebt als club om talenten in huis te houden, op te leiden en door te verkopen, terwijl Feyenoord dat niet heeft.”

Maar de Rotterdammers hebben momenteel meer spelers uit de jeugdopleiding in het eerste elftal staan. Mossou: “Ironisch genoeg. Die clubs kun je eens naast elkaar leggen. Maar het is totale onzin dat de KKD-clubs aan zichzelf zouden denken. Dat is belachelijk. Er moet een normale competitie zijn, dat is alles. Als je dat niet zou doen, zet je alles bij het grofvuil. Je moet een fatsoenlijke competitie hebben, maar blijkbaar denkt Bosz daar anders over.”