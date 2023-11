PSV krijgt slecht blessurenieuws richting kraker tegen Feyenoord

PSV heeft een tegenslag gekend in aanloop naar de topper tegen Feyenoord. Peter Bosz liet Lang dit weekend weer spelen bij de Eindhovenaren, maar is midweeks plots niet inzetbaar, zo liet de oefenmeester weten. Ook speeltijd komend weekend in de Eredivisietopper is nog zeer twijfelachtig.

“Hij heeft een kleine tegenslag gehad”, zei Bosz dinsdagmiddag tijdens de persconferentie voorafgaand met het duel met Sevilla in de Champions League. “Hij komt terug van een lange blessure en ik ga geen risico met hem nemen.” Ook voor de eredivisietopper tegen Feyenoord is de buitenspeler, die met hamstringklachten kampte, een vraagteken.

Hirving Lozano is er tegen Sevilla wel bij, ondanks dat FC Twente-verdediger Mees Hilgers hem dit weekend hard raakte en daarvoor de rode kaart kreeg. "De overtreding bezorgde me nog wel wat pijn, maar dat is geen beletsel om te spelen", zei de Mexicaan zelf tijdens het persmoment, geciteerd door het Eindhovens Dagblad.

Met Lozano en Johan Bakayoko – die tegen FC Twente in blessuretijd ontsnapte aan een tweede gele en dus rode kaart met bijbehorende schorsing – heeft Bosz nog wel twee goede buitenspelers tot zijn beschikking voor het treffen met Sevilla en tegen Feyenoord. Over Lang zal pas richting komend weekend meer duidelijkheid komen bij de Eindhovenaren.

