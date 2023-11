PSV moet vrezen voor transfervrij vertrek basisklant: 'Tijd om na te denken'

(31) denkt hardop na over zijn toekomst bij PSV. De Braziliaanse verdediger heeft een aflopend contract in het Philips Stadion, maar weet nog niet of hij dit gaat verlengen.

“Dat wachten we rustig af. Mijn contract loopt nog door tot het einde van het seizoen en we staan voor een cruciale periode. Daar gaan we op een later moment wel over praten”, vertelt hij in het Eindhovens Dagblad over zijn toekomst als voetballer. Pas in de winterstop gaat hij nadenken over zijn verdere toekomst en dan mag hij ook al met andere clubs onderhandelen. “Ik wil nog jaren door, al besef ik ook wel dat het onderhand tijd is om na te denken wat er na het voetbal allemaal kan.”

Artikel gaat verder onder video

Een terugkeer naar zijn thuisland Brazilië ziet hij onder meer wel zetten. “Ik gun het mijn zoon en dochter straks vooral dat ze altijd in de buurt van hun familie kunnen zijn. In mijn jeugd mocht ik zelf ook ervaren hoe heerlijk dat is”, stelt Ramalho, die ook in het antwoord op de vraag of PSV kampioen wordt met het woordje ‘nog’ laat doorschemeren dat hij serieus nadenkt over een vertrek.

“Ik heb het met Red Bull Salzburg allemaal al gehaald en daar prachtige tijden beleefd, maar bij PSV ontbreekt er nog iets moois. De titel. Dat wil ik hier ook een keer meemaken”, aldus Ramalho, die niet wakker ligt van alle kritiek aan zijn adres. “Als je achterin direct betrokken bent bij een tegengoal, ben je vaak kwetsbaar voor commentaar. (…) Ik ben eraan gewend en weet ook dat analisten er met beelden voor kunnen zorgen dat je er slecht uitziet. Alleen kun je van iedere speler wel een compilatie maken waardoor hij slecht of goed lijkt. De waarheid is vaak genuanceerder.”