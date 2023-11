PSV-talenten hebben vervolg in Youth League niet meer in eigen hand

De Onder-19 van PSV is er woensdag niet in geslaagd zich te verzekeren van een vervolg in de UEFA Youth League. Een overwinning in en tegen Sevilla had daartoe volstaan, maar de Eindhovense talenten gingen in Spanje met 1-0 ten onder.

PSV begon als nummer twee in de groep aan het treffen met Sevilla, met een voorsprong van twee punten op de Spanjaarden (zeven om vijf). Met een overwinning waren de Eindhovenaren dus niet meer te achterhalen geweest en daarmee automatisch verzekerd geweest van overwintering in het Europese toernooi dat afgelopen seizoen werd gewonnen door AZ Onder-19.

Artikel gaat verder onder video

In Sevilla was de thuisploeg echter de bovenliggende partij. Na achttien minuten spelen tekende Bakary Sow voor de enige treffer van de middag. Een weggewerkte corner werd van ver opnieuw voor de pot geslingerd, waarna de aanvaller PSV-doelman Roy Steur met een kopbal in de verre hoek wist te verschalken.

PSV moet nu hopen op de slotdag alsnog de tweede plaats op te kunnen eisen. De Eindhovense ploeg moet daartoe winnen van Arsenal, dat woensdag onderuit ging tegen het Franse Lens en met één punt uit vijf duels troosteloos onderaan staat. Tegelijkertijd moet Lens, dat al zeker is van de groepswinst, de sportieve plicht dan vervullen tegen Sevilla.