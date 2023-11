PSV krijgt het goede voorbeeld: talenten zijn in Youth League veel te sterk voor RC Lens

PSV strijdt woensdagavond in de thuiswedstrijd tegen RC Lens om misschien wel de laatste kansen op overwintering in de Champions League. De Onder-19 heeft de hoofdmacht ’s middags alvast het goede voorbeeld gegeven. De jonge Eindhovenaren waren op eigen veld met 2-0 te sterk voor de leeftijdsgenoten uit Frankrijk. Daardoor klimt PSV O19 naar de tweede plaats in groep B.

De ploeg van trainer Vincent Heilmann had in de thuiswedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van RC Lens het een en ander recht te zetten. Met vier punten uit de eerste twee wedstrijden beleefde PSV weliswaar een prima start in de UEFA Youth League, maar in de derde speelronde ging het met 2-1 onderuit in Frankrijk. Het thuisduel met RC Lens moest dus een goed resultaat opleveren, wilde PSV nog in de race blijven om plaatsing voor de knock-outfase.

De start was in ieder geval overtuigend. PSV nam na vijftien minuten al de leiding. Emir Bars opende namens de thuisploeg de score. Vlak voor rust werd het nog mooier voor de Eindhovenaren. Jesper Uneken maakte op een ideaal moment de 2-0. “Na een fenomenale tackle verovert hij de bal voor PSV Onder 19 en rommelt de zoon van trainer Peter Uneken de bal erin. Goeie goal”, was PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad onder de indruk van het tweede Eindhovense doelpunt.

Met een 2-0 voorsprong op zak begon de formatie van Heilmann vol vertrouwen aan de tweede helft. Daarin kwam het eigenlijk geen moment in de problemen. PSV kreeg zelfs volop mogelijkheden op meer doelpunten. Zo raakte Julian Kwaaital de lat en zag hij een paar minuten zijn schot op de doellijn geblokt worden door uitgerekend teamgenoot Uneken. De gemiste kansen in de tweede helft braken de thuisploeg gelukkig niet op. De Eindhovenaren hielden de deur achterin goed gesloten en leken via Tay Abed alsnog op 3-0 te komen, maar zijn treffer werd afgekeurd. Het bleef zodoende bij 2-0.

PSV komt dankzij de zege op zeven punten uit vier wedstrijden. RC Lens gaat ondanks de nederlaag nog altijd aan kop in groep B. De voorsprong op PSV is echter geslonken tot twee punten. Het andere treffen in de groep, tussen Arsenal en Sevilla, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Het verschil tussen PSV en Sevilla is twee punten, terwijl Arsenal met slechts één punt al is uitgespeeld. De Eindhovenaren gaan op 29 november op bezoek bij Sevilla. Bij een overwinning in Spanje zijn Heilmann en consorten verzekerd van in ieder geval de tweede plaats.