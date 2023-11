PSV veegt PEC Zwolle van de mat en blijft ongekend productief

PSV heeft ook de twaalfde wedstrijd van het Eredivisie-seizoen in winst omgezet. De koploper had zondagmiddag geen kind aan PEC Zwolle, dat met 4-0 van de mat werd geveegd. PSV heeft nu voor de elfde competitiewedstrijd op een rij minimaal drie keer gescoord en hiermee een nieuw Eredivisierecord te pakken. Het uiterst productieve PSV staat na 12 wedstrijden op liefst 45 doelpunten, een gemiddelde van bijna 4 goals per wedstrijd.

Na de flinke fysieke inspanning van afgelopen woensdag tegen Lens in de Champions League was PEC Zwolle een bijzonder aangename tegenstander voor de koploper van de Eredivisie. Zonder bovenmatige inspanning scoorde PSV in de eerste helft via Hirving Lozano en Guus Til. Trainer Peter Bosz had voor dezelfde elf gekozen als tegen de Fransen. Zijn ploeg deed het rustig aan en had voor de pauze vrijwel niets te vrezen tegen PEC Zwolle. Ook de vele lege plekken in het Philips Stadion en de tamme sfeer werkten niet bepaald inspirerend. Waarschijnlijk was het vroege aanvangstijdstip in combinatie met het vieren van de elfde van de elfde er debet aan dat het vanaf de tribune behoorlijk inspiratieloos was. Dat de scherpte bij de thuisploeg ontbrak liet zich nog het meest zien bij een opnieuw ingebrachte bal waarbij maar liefst vier terug sjokkende PSV’ers buitenspel stonden.

Bij PEC Zwolle was er de eerste basisplaats na blessureleed van Ryan Thomas. Hij liet zich alleen zien met een stevige charge op Sergiño Dest, waarbij de Zwolle-middenvelder met geel niet bepaald mocht klagen.

Het is toch een beetje de staat van de Nederlandse competitie waarin de nummer acht van de ranglijst niets in te brengen heeft bij de koploper. PSV kreeg ook na rust enkele goede kansen. Zo raakte Dest via de rug van Thomas Lam de paal. Even later was het wel raak via Luuk de Jong die zijn kopspecialiteit nog maar een tentoonspreidde. Vers bloed bracht PSV wel wat meer daadkracht. Smetje was wel het uitvallen van Andre Ramalho met vermoedelijk een hamstringblessure. Invaller Malik Tillman tekende voor de 4-0, deze treffer kwam voor een groot deel op het conto van Dest, die de aanval zelf opzette en zijn mede Amerikaans international met een prachtige ‘no-look’-bal bediende. PEC Zwolle stelde er in de hele wedstrijd maar één serieuze doelpoging van Eliano Reijnders tegenover.

PSV heeft nu in twaalf wedstrijden maar liefst 45 keer gescoord. Na de interland break wacht de lijstaanvoerder met uitwedstrijden tegen FC Twente, Sevilla (Champions League) en Feyenoord wel een pittig programma. Al zullen ze in Eindhoven graag eens nationaal serieus uitgedaagd willen worden.