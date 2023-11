Raphael Dwamena vertrouwde op God en liet inwendige defibrillator voor dood verwijderen

overleed zaterdag op 28-jarige na een hartaanval in de wedstrijd tussen FK Egnatia en KF Partizani in Albanië. De Ghanees droeg in het verleden een inwendige defibrillator (ICD), maar besloot deze zelf in 2022 te laten verwijderen, zo weet het Algemeen Dagblad zondag te melden.

In 2017 kwam aan het licht dat Dwamena met hartproblemen kampte. Hij werd in 2020 als speler van Real Zaragoza geopereerd. Daarbij werd een inwendige defibrillator geplaatst. In 2021 zakte hij als speler van Blau-Weiß Linz in elkaar tijdens een wedstrijd, maar werd hij op tijd gereanimeerd.

Dwamena liet de inwendige defibrillator vervolgens in 2021 verwijderen, ondanks dat dit sterk werd afgeraden door artsen. Hij vertrouwde het apparaat niet meer, zo verklaarde hij aan diverse Zwitserse media. “De angst dat ik opnieuw ineen zou zakken op het veld werd te groot. Het maakte me gek. Ik zou niemand ter wereld dat gevoel toewensen. Als er nu iets gebeurt, is het mijn eigen schuld. Ik respecteer alle meningen en diagnoses. Maar ik neem ze niet serieus, soms moet ik er om lachen. Er is maar één persoon die me kan vertellen dat het tijd is om te stoppen: God. En áls ik sterf, dan is dat Zijn wil”, zei Dwamena.

Zaterdag sloeg het noodlot definitief toe voor Dwamena, die zeven interlands speelde voor Ghana. Hij stortte tijdens het duel van FK Egnatia met KF Partizani ineen in de 24ste minuut en overleed op weg naar het ziekenhuis in Kavajë.