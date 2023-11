Ron Jans draagt met FC Utrecht rode lantaarn over na knappe overwinning

FC Utrecht heeft zondagavond op knappe wijze de derde overwinning van het seizoen geboekt. De formatie van trainer Ron Jans zegevierde met 1-2 op Het Kasteel bij Sparta Rotterdam. De bezoekers uit de Domstad waren de gelukkige winnaars, want de wedstrijd had gezien de kansen voor Sparta ook zo maar de andere kant op kunnen vallen.

Sparta won voor het laatst in 2008 in eigen huis een competitiewedstrijd van FC Utrecht. Vorig seizoen zegevierden de Domstedelingen zowel in de reguliere competitie (0-3) als in de Play-Offs (0-1) al wonnen de Rotterdammers vervolgens wel de aansluitende en noodzakelijke strafschoppenserie.

Artikel gaat verder onder video

FC Utrecht begon voortvarende en het was Seuntjens die de gasten al vroeg in de wedstrijd op voorsprong schoot. Het was pas de tweede treffer van een FC Utrecht-aanvaller dit seizoen. Sparta kwam maar moeizaam in de wedstrijd en was vooral slordig aan de bal. FC Utrecht liet het na om in de omschakeling vaker toe te slaan. Nadat Tobias Lauritsen de bal tegen de binnenkant van de paal schoot slaagde de thuisclub erin om de schroom van zich af te gooien en mocht FC Utrecht doelman Vasilios Barkas bedanken voor zijn reddingen op inzetten van Said Bakari en Tobias Lauritsen. Het Sparta-duo zocht elkaar veelvuldig. Steeds was er de voorzet van de verdediger richting Lauritsen. Vanuit die combinatie viel vlak voor rust ook de gelijkmaker toen de Sparta-spits de bal, op aangeven van Bakari, met zijn borst klaar legde voor de raak schietende Camiel Neghli.

FC Utrecht-trainer Ron Jans die zijn 600e wedstrijd op het hoogste niveau coachte voerde in de pauze een dubbele wissel door. Yannick Leliendal en Marouan Azarkan maakten plaats voor Souffian Elkarouani en Othman Boussaid. Evenals in deel één kwamen de bezoekers weer snel op voorsprong. Dit keer was het Lidberg die van dichtbij raak kopte en zo zijn eerste treffer in Utrechtse dienst liet noteren. De tweede omgang leek op een kopie van de eerste. Een vroeg doelpunt van de bezoekers terwijl Sparta er maar moeizaam in kwam en FC Utrecht het opnieuw naliet om de ruimtes goed te bespelen. Ook schoot een Spartaan weer tegen de paal. Dit keer was het Bakari die het aluminium raakte. Het enige verschil was dat Sparta er nu niet in slaagde om de gelijkmaker te produceren.

FC Utrecht komt door de zege op een met NEC en RKC Waalwijk gedeelde veertiende plaats met twaalf punten. Voor Sparta was het alweer de tweede 1-2 thuisnederlaag op een rij. De Rotterdammers staan nog wel zesde.