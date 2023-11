Sergiño Dest vertelt over bizarre outfit bij afscheid en verklapt reactie van Lionel Messi

baarde opzien bij het afscheid van bij FC Barcelona, door te verschijnen in een opvallende outfit. De PSV-verdediger was in tegenstelling tot de andere aanwezigen zeer informeel gekleed, wat tot de nodige grappen leidde op sociale media. Zelf kon Dest daar wel om lachen, vertelt hij ruim twee jaar later aan PSV TV.

Dest leek een basketbaloutfit te dragen, maar dat was het niet. “Iedereen zegt dat, maar het was geen basketbaltenue. Het lijkt echt op een basketbaltenue, maar het was eigenlijk een... Het was een andere brand, het was geen basketbal”, vertelt hij lachend. De PSV’er, die toen nog voor Barcelona speelde, kreeg mee dat ‘iedereen het ongepast vond’.

May be sergino dest thought they are playing basketball at messi conference. pic.twitter.com/UbIxxkZmw2 — bn naseer (@Dadymakoda3) August 8, 2021

“Ik heb zelf ook gelachen om die comments. Ik word niet geraakt of zo, ik vond het ook grappig”, vertelt de Amerikaans international. Volgens berichtgeving in Spanje was Dest van plan om naar het strand te gaan en was hij niet op de hoogte van het afscheid van Messi. Hij had daarom geen tijd meer om zich om te kleden.

“Ik wist niet dat het afscheid zo groot zou worden. Natuurlijk zou je dat wel moeten weten, omdat het zo'n grote speler is, maar ik dacht: we doen het ergens in de kleedkamer, met het team. En dan opeens…”, zegt Dest er zelf over. “Hoe Messi reageerde? Hij moest er wel om lachen. Iedereen vond het wel grappig. Natuurlijk was het misschien niet gepast, maar die comments maken me echt niet uit. Ik moest het eigenlijk gewoon weer doen bij Agüero.” Sergio Agüero nam niet veel later, vanwege hartproblemen, ook afscheid van Barcelona.