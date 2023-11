Serie A-legende Quagliarella hangt voetbalschoenen met tegenzin aan de wilgen

De loopbaan van de Italiaanse spits is ten einde. De veertigjarige aanvaller zat al sinds juni van dit jaar zonder club, maar heeft zondag bekendgemaakt dat hij zijn schoenen definitief aan de wilgen hangt, al had hij dat zelf liever anders gezien.

"Ik word gedwongen om te stoppen als speler", laat Quagliarella weten aan Sky Sport Italia. "Ik ben transfervrij, maar mijn fysieke vorm is verre van goed genoeg om nog terug te keren op het veld", vervolgt de voormalig goalgetter. "Nu heb ik de tijd om te gaan kijken welk pad ik ga bewandelen", blikt hij vooruit op zijn nabije toekomst.

Op 14 mei 2000 debuteerde Quagliarella in de Serie A namens Torino in de Serie A. In totaal zou hij namens acht verschillende clubs uitkomen op het hoogste niveau, waaronder Juventus, Napoli en als laatste Sampdoria, waarmee hij vorig seizoen degradeerde naar de Serie B. In zijn laatste seizoen was hij als veertigjarige eenmaal trefzeker, in het verloren uitduel bij AC Milan (5-1). Hij kwam daarmee in een exclusief rijtje veertigplussers die tot scoren kwamen in de Serie A, met daarop ook Zlatan Ibrahimivic en Alessandro Costacurta. Bovendien betekende zijn treffer in San Siro dat Quagliarella in achttien verschillende seizoenen en in negentien achtereenvolgende kalenderjaren tot scoren wist te komen.

Uiteindelijk zou Quagliarella liefst 556 wedstrijden in de Serie A spelen en daarin 182 keer scoren. Met Juventus legde hij tussen 2011 en 2014 drie keer beslag op de Italiaanse landstitel. In het seizoen 2018-19 kroonde hij zich bovendien tot topscorer van Italië met 26 treffers namens Sampdoria. Tussen 2007 en 2019 kwam hij bovendien 29 keer uit voor de Italiaanse nationale ploeg, waarin hij acht keer scoorde en waarmee hij actief was op het EK van 2008 en het WK van 2010.